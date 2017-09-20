"Мы показали способность вооруженных сил Беларуси и России по обороне интересов наших государств", — заявил Лукашенко журналистам на Борисовском полигоне.
По его словам, цели и задачи учений "Запад-2017" полностью выполнены: "Мы отработали не только действия армии, но территориальную оборону — так, как она должна работать в угрожаемый период".
Вместе с Лукашенко за учениями на полигоне наблюдали госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Александр Суриков, указывает TUT.by.
Ожидалось и прибытие министра обороны России Сергея Шойгу, об этом заявляли в оборонных ведомствах двух стран, однако по неизвестной причине глава Минобороны РФ проигнорировал посещение полигона "Борисовский".
"Цели, поставленные в широком плане, реализованы на белорусских и российских полигонах. Результаты учений еще будут подведены, но в целом задача решена. Мы показали способность вооруженных сил Беларуси и России по обороне интересов наших государств. Это была демонстрация наших возможностей, все было на очень высоком уровне", — подчеркнул Лукашенко.
При этом, добавил Лукашенко, учения "не были показушными".
Кроме того, белорусский президент заявил, что попытка дискредитации учений была крайне непрофессиональной, передает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос об опасениях в связи с тем, что российские военные могут остаться на территории Беларуси и после учений, Лукашенко ответил: "Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские".
Как отмечает государственное агентство Белта, "тем, кто предпринимал попытки дискредитации белорусско-российских учений президент посоветовал "хотя бы научиться это делать по-настоящему". Попытка дискредитации учений (что имелось в виду, Лукашенко не уточнил), по мнению белорусского президента, была крайне непрофессиональной.
"Но давайте подождем, что они будут говорить после того, как все вооруженные силы, и России, и наши, окажутся в местах своего постоянного пребывания", - сказал Лукашенко.
"Это даже комментировать неудобно. И это уже поняли те, кто этим (дискредитацией. - Прим. БЕЛТА) занимался", - резюмировал глава государства.
"Нападать мы ни на кого не собираемся. Но если нам, по-русски говоря, "дадут по морде", мы ответим", - заключил Лукашенко.
Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории России и Беларуси.
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