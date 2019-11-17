Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске в воскресенье, 17 ноября. "Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор", - сказал Лукашенко, пояснив, что "я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду".
Глава Беларуси также сообщил, что к президентским выборам изменения в конституцию страны вноситься не будут. Говоря о согласованной с Россией программе интеграции экономических систем, Лукашенко отметил, что ни один документ не будет им подписан, "если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества". Самыми главными принципами президент назвал "суверенитет и независимость Беларуси".
Лукашенко укрепляет свои позиции
Президентские выборы в Беларуси состоятся, предположительно, 30 августа 2020 года. Лукашенко правит страной уже 25 лет - дольше, чем любой другой европейский руководитель. В Евросоюзе Беларусь называют последней диктатурой Европы, так как в этой стране вокруг президента сконцентрирована вся власть.
17 ноября около 7 млн белорусских граждан, обладающих правом голоса, выбирают 110 депутатов Национального собрания, на которые претендуют около 500 кандидатов. В Беларуси отсутствуют классические партийные блоки, за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой политической партии. С помощью досрочных парламентских выборов Лукашенко стремится еще больше укрепить свои позиции в преддверии президентских выборов, отмечают наблюдатели.
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