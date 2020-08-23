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Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа назвал «постановочными кадрами» большую часть фотографий избитых во время протестов против официальных результатов выборов силовиками людей.
Per protestus Baltarusijoje nukentėjusių žmonių nuotraukos
Per protestus Baltarusijoje nukentėjusių žmonių nuotraukos
© AFP / Scanpix

Мероприятие транслировал канал Russia Today в Youtube.

По словам Лукашенко, различные фейки о пострадавших от действий ОМОНа «постоянно наводняют эфир».

«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — заявил он.

Лукашенко высказался также о попытках травли представителей правоохранительных органов. По его словам, доходит до того, что если милиционер приезжает отремонтировать государственную машину, то даже в этом случае имеют место случаи давления.

«Команда из Польши (у нас есть эти телефонные разговоры): давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны», — заявил Лукашенко.

«Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им», — призвал он.

Кроме того, «поступает информация, что здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий».

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naviny.by
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