«Я абсолютно убежден, что без США урегулировать этот конфликт не получится», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Президент отметил, что положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы.
«Приятно Вас видеть здесь — не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь», — сказал Лукашенко.
Это вторая после долгого перерыва встреча белорусского президента с высокопоставленным государственным чиновником США. Напомним, 29 августа Минск с официальным визитом посетил занимавший в то время пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этом веке это был первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. В Минске советник Трампа встретился с Александром Лукашенко. По словам американского чиновника, разговор с Лукашенко проходил «на широкие темы — политики, экономики, по вопросам безопасности как в регионе, так и во всем мире». Спустя полторы недели Джон Болтон ушел с поста советника США по национальной безопасности.
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