США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает Беларусь 17−18 сентября.
Aliaksandras Lukašenka, Johnas Boltonas
© AFP / Scanpix

«Я абсолютно убежден, что без США урегулировать этот конфликт не получится», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Президент отметил, что положительно оценивает интерес США к региону Восточной Европы.

«Приятно Вас видеть здесь — не только в Беларуси, но и в Восточной Европе. Я с удовлетворением хочу отметить, что это свидетельство того, что США наконец-то обратили внимание не только на Европу в целом, но и на Беларусь», — сказал Лукашенко.

Это вторая после долгого перерыва встреча белорусского президента с высокопоставленным государственным чиновником США. Напомним, 29 августа Минск с официальным визитом посетил занимавший в то время пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В этом веке это был первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. В Минске советник Трампа встретился с Александром Лукашенко. По словам американского чиновника, разговор с Лукашенко проходил «на широкие темы — политики, экономики, по вопросам безопасности как в регионе, так и во всем мире». Спустя полторы недели Джон Болтон ушел с поста советника США по национальной безопасности.

Статьи по теме:

Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности (55)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона...

Лукашенко: "Начали эти ракеты размещать разные… Я говорю: убирайте свои ракеты" (16)

Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит...

Советник президента США назвал разговор с Лукашенко "захватывающей беседой" (7)

Беларусь 29 августа посетил советник президента США по...

Беларусь

Лукашенко: Без США урегулировать конфликт в Украине не получится (12)

США могли бы способствовать урегулированию конфликта...

Лукашенко отказался "ползать на коленях" перед Россией и "вымаливать крохи" (12)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что...

Беларусь отрицает создание конфедерации с Россией: "Независимость - это святое" (10)

Россия и Беларусь договорились частично объединить...

В аэропортах Беларуси пассажиров перед полетом будут досматривать милиционеры (1)

В Беларуси с 16 сентября меняется порядок досмотра...

20 лет назад в Минске исчезли оппоненты режима (9)

Двадцать лет назад в Минске при невыясненных...

TOP новостей

Экономист: возможно рабочая сила из третьих стран уже вытесняет с рынка граждан Литвы (39)

В июле уровень безработицы в Литве составил 6,3% и был на...

Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (192)

В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...

Депутат предлагает смягчить запрет и продавать алкоголь в воскресенье дольше (22)

17 сентября в парламенте Литвы было представлено...

Lauko kavinės Kaune Lauko kavinės Kaune

Провалилась попытка отсрочить новые ограничения – они вступят в силу с нового года

Парламент Литвы 17 сентября в первом чтении отклонил...

Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda Gitanas Nausėda

Науседа - первый президент Литвы, который надел весь комплект военной формы (26)

17 сентября в Рукле президент Литвы Гитанас Науседа...