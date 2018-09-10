Лукашенко: белорусские космонавты - олицетворение народа

"Белорусские космонавты являются олицетворением нашего народа", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.
Kevinas Fordas, Olegas Novickis ir Jevgenijus Tareklinas
© AFP/Scanpix

Глава белорусского государства отметил, что зарубежные гости, приехавшие в Беларусь на международный конгресс, могут узнать страну и ее народ, просто пообщавшись с ее известными космонавтами. "И вы поймете всю палитру и глубину души белорусского народа. Это они образец, если хотите, олицетворение нашего народа", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусские космонавты, ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий во время открытия форума заняли место в президиуме. Президент подчеркнул, что они преданы своей родине.

Белта
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