Глава белорусского государства отметил, что зарубежные гости, приехавшие в Беларусь на международный конгресс, могут узнать страну и ее народ, просто пообщавшись с ее известными космонавтами. "И вы поймете всю палитру и глубину души белорусского народа. Это они образец, если хотите, олицетворение нашего народа", - сказал Александр Лукашенко.
Белорусские космонавты, ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий во время открытия форума заняли место в президиуме. Президент подчеркнул, что они преданы своей родине.
Лукашенко: белорусские космонавты - олицетворение народа
"Белорусские космонавты являются олицетворением...
Лукашенко рассказал, как учил Домрачеву бегать на лыжах
Во время физкультурного фестиваля, приуроченного ко...
Из-за отсутствия границы между Беларусью и Россией страдают тысячи иностранцев (22)
Многие туристы выезжают из Беларуси в соседнюю...
TOP новостей
Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (16)
Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...
Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)
По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...
Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)
В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...
Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве (10)
Электроэнергия, за которую в последние годы...
Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...