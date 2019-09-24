Во время встречи с главой Госкомвоенпрома Романом Головченко, он обратил внимание, что после разрыва договора о РСМД, "Беларусь оказалась в центре внимания".
"Мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее", — отметил глава государства.
Лукашенко спросил, как развивается ракетостроительная отрасль, напомнив, что в Беларуси уже создали ракету средней дальности, а в планах разработка совместно с китайскими партнерами еще более мощного, в том числе и по дальности, оружия.
Ранее сообщалось, что представляя свои разработки под наименованием знаменитых советских оружейных брендов, предприятия белорусского ВПК надеются тем самым облегчить новинкам путь на международный рынок вооружений.
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