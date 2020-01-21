Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30−40% от необходимых объемов нефти. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщает пресс-служба президента.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

— Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30−40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться, — завил глава государства.

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Лукашенко констатировал, что экономические условия, в которых мы вынуждены работать, усложняются.

— Из-за введения Российской Федерацией налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства, — заявил президент.

Перед участниками совещания он поставил ряд вопросов. Они касаются прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях.

Президент также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.

Беларусь в прошлом году импортировала из России все 18 млн тонн нефти. На 2020 год у Минска и Москвы подписан индикативный баланс на поставку 24 млн тонн российской нефти. Однако с Нового года поставки российской нефти практически прекратились из-за спора по цене на сырье. НПЗ в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузки за счет своих запасов, белорусской нефти и партий от Михаила Гуцериева.

Вчера «Белнефтехим» сообщил о закупке 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Поставка будет осуществлена через Клайпедский порт по железной дороге на «Нафтан». Klaipedos nafta утверждает, что может переваливать до 3 млн тонн нефти.

Компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева, которые с начала 2020 года согласились поставлять в Беларусь нефть без премии к поставкам, примерно 3 млн тонн могут отгрузить на Беларусь.

Tut.by
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