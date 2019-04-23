"По информации, полученной от литовской таможенной службы, сегодня, 23 апреля, в 4 часа утра в информационных системах произошел сбой. Грузовые транспортные средства, следующие на въезд в Литовскую Республику, не принимаются сопредельной стороной", — говорится в сообщении.
По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 08:00 в очереди на выезд в Литву находилось около 800 грузовых автомобилей:
- "Каменный Лог" — более 380;
- "Привалка" — более 190;
- "Бенякони" — более 150
- "Котловка" — более 40.
На других участках белорусской границы ситуация не такая плачевная. Так, выезд в Латвию ожидают более 100, а в Польшу – более 400 бльшегрузов.
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