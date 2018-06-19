В Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики с 13 по 15 июня 2018 г. проходил второй раунд консультаций белорусских и литовских экспертов.

Специалисты вырабатывали согласованные предложения в новый проект Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой в области социального обеспечения.

В ходе консультаций эксперты Сторон обменялись информацией об изменениях в законодательствах Республики Беларусь и Литовской Республики в социальной сфере, а также детально обсудили предложения в проект Договора.

Стороны приняли согласованные решения по распределению обязательств государств по назначению и выплате пенсий, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве. В части пенсионного обеспечения Договор будет основан на пропорциональном принципе, предусматривающем назначение и выплату пенсий государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР.

Эксперты согласовали закрепление в проекте Договора положений, касающихся пересмотра пенсий, назначенных до вступления в силу Договора, по заявлению лица.

Принято согласованное решение о дополнительной проработке экспертами до следующих консультаций (планируются в начале 2019 года) отдельных вопросов, касающихся, в частности, экспорта пособий, оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на территориях Сторон, а также об обмене информацией о положениях законодательства Сторон по данным вопросам. По результатам консультаций подписан соответствующий протокол.

В настоящее время вопросы социального обеспечения граждан, проживающих в Республике Беларусь или Литовской Республике, регулируются Договором между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о социальном обеспечении от 4 февраля 1999 г.

В связи с произошедшими преобразованиями в области социального обеспечения в национальных законодательствах Беларуси и Литвы потребовалось изменение положений Договора. С учетом множественности изменений принято решение о заключении нового Договора.