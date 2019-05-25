Леониду Борткевичу - 70 лет. Пять фактов о "песняре"

Голос Леонида Борткевича, одного из солистов ансамбля "Песняры", знаком миллионам белорусов. Это он пел "Александрину", "Веронику", "Белоруссию". Борткевич до сих пор управляет одними из "Песняров", образовавшихся после смерти Владимира Мулявина. Ниже - несколько фактов о нем.
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Спроектировал кинотеатр в центре Минска

По образованию Борткевич - архитектор. Он учился в Минском архитектурном техникуме и успел даже немного поработать по специальности, прежде чем окончательно уйти в музыку. Минский кинотеатр "Октябрь" спроектирован, между прочим, на основании его дипломного проекта.

Хвастался, что был любовником Пугачевой

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В одном интервью Леонид Борткевич рассказал, как бродячая гастрольная доля свела его в одном отеле с восходящей советской поп-звездой Аллой Пугачевой. И намекнул, что они провели ночь вместе. Пугачева же в ответ называла Борткевича фантазером.

Женился на олимпийской чемпионке

Это была звездная пара: "песняр" Леонид Борткевич и гимнастка Ольга Корбут. Новость об их женитьбе порождала самые фантастические слухи: например, согласно городской легенде, Машеров позволил им сыграть свадьбу на своей даче в Дроздах.

Гражданин Беларуси и США

В 90-е Борткевич сделал совместный проект с белорусско-американским певцом Данчиком.

В конце 1980-х Борткевич с семьей уехал в США. Американская жизнь не сложилась: с Ольгой Корбут они развелись, сын попал в тюрьму за подделку долларов. Через 11 лет Борткевич вернулся в Беларусь.

Знает рецепт, как перевести белорусов на родной язык

"За полгода все белорусские дети разговаривали бы на родном языке абсолютно чисто. Повесил бы в каждой семье репродуктор на стенку, и белорусский канал транслировал бы с утра до вечера. Заставить детей слушать мы не сможем, но это будет происходить непроизвольно.

Я такой эксперимент проделал со своими заокеанскими внуками - они языка не знали, а через три месяца заговорили только потому, что родной язык долбит по голове и в ней задерживается то, что нужно", — говорил Борткевич в интервью.

"Наша Нiва"
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