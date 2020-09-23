"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации, - написал Латушко в своем Telegram-канале. - Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации". Латушко назвал Лукашенко "просто главой ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси, и кучки бюрократов". "Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто... Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов!" - заявил оппозиционер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы: церемония в Минске не придает Лукашенко легитимности (80)
Литва не признает Александра Лукашенко законным...
Глава МИД Литвы: после инаугурации Лукашенко стал экс-президентом и в правовом смысле (39)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
"Я не могу, не имею права бросить белорусов". Лукашенко вступил в должность президента Беларуси (198)
Во Дворце независимости в Минске Александр Лукашенко...
Для всех групп общества прививки от COVID-19 в Литве будут бесплатными
Правительство Литвы приняло решение о закупке вакцины...
Муниципальная компания решила работать 4 дня в неделю: не подорожают ли услуги для жителей (6)
В Литве есть несколько компаний, которые работают по...