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Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал к "бессрочной акции неповиновения".
Pavelas Latuška
Pavelas Latuška
© Itar-Tass / Scanpix

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации, - написал Латушко в своем Telegram-канале. - Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации". Латушко назвал Лукашенко "просто главой ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси, и кучки бюрократов". "Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто... Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов!" - заявил оппозиционер.

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Deutsche Welle
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