Первый президент независимой Литвы Витаутас Ландсбергис прокомментировал блокирование белорусскими властями сайта Charter97.org. По его словам, это означает, что ресурс действительно нужеен белорусам.
© DELFI / Kiril Čachovskij


- Все идет к полной и абсолютной диктатуре. Нужно бить международную тревогу, потому что завтра может быть поздно. Что будет дальше? Лукашенко запретит мобильные телефоны? Запретит пользоваться Skype? Повесит замок на Интернет? Это дурдом чистой воды. В России творится большой дурдом, а в Беларуси - поменьше.

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Популярность новостного ресурса являлась большой проблемой для диктатора. Был бы сайт не популярен - никто бы его не трогал. А так, это своего рода признание того, что cайт Сharter97.org был нужен людям. Режим Лукашенко не меняется, а только становится хуже.

Думаю, что вам придется вспомнить старые добрые времена сопротивления, когда все настраивали приемники на волны «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Придется заниматься самиздатом и печатать листовки.

А еще в Беларуси будет усиливаться влияние российских СМИ и дурдом будет разрастаться. Нужно, чтобы умные и ответственные люди призвали население не читать и не слушать пропаганду. То, что происходит сейчас в информационном поле Беларуси, безусловно, окажет влияние на весь наш регион.

Международному сообществу хотелось бы дать совет: не будьте глупыми. Это трудный совет, но только так возможно сохранить спокойствие в Европе".

Напомним, что 24 января рбелорусские власти заблокировали независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

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