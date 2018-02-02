- Все идет к полной и абсолютной диктатуре. Нужно бить международную тревогу, потому что завтра может быть поздно. Что будет дальше? Лукашенко запретит мобильные телефоны? Запретит пользоваться Skype? Повесит замок на Интернет? Это дурдом чистой воды. В России творится большой дурдом, а в Беларуси - поменьше.
Популярность новостного ресурса являлась большой проблемой для диктатора. Был бы сайт не популярен - никто бы его не трогал. А так, это своего рода признание того, что cайт Сharter97.org был нужен людям. Режим Лукашенко не меняется, а только становится хуже.
Думаю, что вам придется вспомнить старые добрые времена сопротивления, когда все настраивали приемники на волны «Голоса Америки» и «Радио Свобода». Придется заниматься самиздатом и печатать листовки.
А еще в Беларуси будет усиливаться влияние российских СМИ и дурдом будет разрастаться. Нужно, чтобы умные и ответственные люди призвали население не читать и не слушать пропаганду. То, что происходит сейчас в информационном поле Беларуси, безусловно, окажет влияние на весь наш регион.
Международному сообществу хотелось бы дать совет: не будьте глупыми. Это трудный совет, но только так возможно сохранить спокойствие в Европе".
Напомним, что 24 января рбелорусские власти заблокировали независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Ландсбергис о блокировке белорусской "Хартии'97": это дурдом чистой воды (62)
Первый президент независимой Литвы Витаутас...
В Минске осудили журналистов, писавших для российских изданий (2)
Минский городской суд приговорил трех белорусских...
Главред charter.97.org: люди на улице возмущаются блокировкой сайта (7)
Белорусский оппозиционный сайт «Хартия-97» был...
Так ли уж Москве нужна сильная белорусская армия? (10)
Российское интернет-издание «Свободная Пресса»...
Лукашенко отменил "налог на тунеядцев". Но лишит льгот неработающих (8)
Тунеядцы в Беларуси освобождены от обязательного...
TOP новостей
Преподавателей Вильнюсской художественной академии обвиняют в домогательствах (21)
Комитет по этике сената Вильнюсской художественной...
В Литву возвращается зимняя погода: ожидается похолодание и ветер
В Литву возвращаются холода – похолодает уже в...
С мая в Литве вступают в силу новые правила – грозят штрафы (79)
С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны...
Цены растут как на дрожжах: когда закончатся литовские овощи (98)
Прошлый год для литовских овощеводов был настоящим...
Профессор Ладсбергис. Давайте вернем людям идею Литвы (136)
Почему литовцы запрограммированы на успех? Об этом и об...