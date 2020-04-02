По состоянию на утро четверга, 2 апреля, известно о трех смертях от коронавируса. Две из них подтвердило белорусское министерство здравоохранения. И обо всех летальных исходах первыми сообщали СМИ. Минздрав в своих сводках не указывает общее количество инфицированных с 18 марта. Карты распространения эпидемии по стране создают и дополняют активисты из групп взаимопомощи и журналисты.

(Ссылка на одну из таких карт) Известны случаи заражения коронавирусом в Минске, Витебске, Бресте, Гродно, Ивье, Копыле, Липлянах Лельчицкого района, Вилейке, Лепеле, Полоцке, Орше, Кричеве, Могилеве. Ключевое слово – известны. И известны они в основном не из официальных сообщений.

Единственным источником официальной информации о распространении в Беларуси эпидемии коронавируса сейчас является телеграм-канал Министерства здравоохранения. Там публикуют сводки, не указывая в них общее количество инфицированных с момента начала распространения заболевания в Беларуси.

Так, в информации, опубликованной 1 апреля, Минздрав сообщил: «Проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования. За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией».

После этого сообщения Минздрава, опубликованного в 12.39, во второй половине дня 1 апреля, негосударственные СМИ и телеграмм-каналы сообщили о приездах машин скорой помощи и госпитализации работников на Минском автозаводе, БелОМО, минском метрополитене.

Последние несколько дней в телеграм-канале Минздрава вместо новостей о реальной ситуации в связи с распространением коронавируса появляются ссылки на сюжеты, подготовленные государственным телевидением и сообщения государственного информационного агентства.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Батыр Бердыкличев, который до сих пор исключительно хвалебно отзывался о работе белорусского Минздрава, в интервью порталу tut.by отметил: «Если бы подача информации была более регулярной и полной, было бы гораздо лучше. Наша рекомендация достаточно четкая и сильная - улучшить этот компонент, однозначно. Недостаток информации может спровоцировать страх, поэтому важный элемент борьбы с эпидемией - вовлечение населения. Минздрав выполняет меры, которые находятся в его компетенции, но такая чрезвычайная ситуация, также требует межведомственного подхода - нужно активизировать взаимодействие между всеми министерствами и ведомствами и по медицинской части, и по экономической части, и по социальной поддержке».

Витебск на сегодня единственный в Беларуси город, где создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 под руководством председателя облисполкома. На первом его заседании выступил министр здравоохранения Владимир Караник, пообещав, что «республика поможет». Речь шла об обеспечении масками, тестами и всем необходимым. Штаб будет заниматься координацией деятельности по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации телеграмм-канала «Сидим дома с отчислено», в Витебском государственном медицинском университете ректор и заведующий кафедрой инфекционных болезней обратились к студентам и объяснили ситуацию в Витебске. По их словам, 756 случаев пневмонии на сегодняшний день. И так как тестов не хватает, в Витебске открыли лабораторию, а сотрудники вуза создали тест-систему. Студентов старших курсов предупредили, что, возможно, им придется помогать медикам. Ситуация в Витебске серьезнее, чем в других регионах Беларуси.

Между тем, карантин в Беларуси не объявлен. В Минске проходят репетиции парада к 9 мая. Продолжаются футбольные и хоккейные матчи с болельщиками на трибунах. Министерство образования требует от студентов посещать занятия. Правда, в некоторых университетах иностранцев перевели на онлайн обучение. В стране продолжают работать школы, детские сады. Родителям разрешили самим решать, оставлять ли детей дома.