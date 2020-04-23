Коронавирус в Беларуси: рекомендации ВОЗ изучим, но будем действовать исходя из нашего опыта

А.Лукашенко отметил, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.

— Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью, — рассказал Александр Лукашенко.— Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет".

21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала список рекомендаций для Беларуси по результатам миссии экспертов, которая оценила, как страна борется с коронавирусом.

ВОЗ, в частности, рекомендовала усилить меры физического дистанцирования, чтобы замедлить распространение вируса COVID-19, дать медицинским учреждениям время для подготовки большего количества помещений, оборудования и специалистов для борьбы с коронавирусом, отменить массовые мероприятия, найти возможность организовать образовательные процессы дистанционно, пишет "Радио Свобода.

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Как происходящее освещают белорусские государственные СМИ

22 апреля около половины новостных передач на государственных телеканалах были посвящены теме коронавируса.

Государственные телеканалы "Беларусь 1", "ОНТ", ссылаясь на официальные данные Минздрава Беларуси, сообщили об общем числе зараженных в стране, а также о количестве умерших и выздоровевших. Однако сообщений о вспышках в других регионах, карантине в Свято-Елисаветинском монастыре (там в преддверии Пасхи сестры монастыря и депутаты Палаты представителей Беларуси, невзирая на меры защиты, делали куличи), скончавшихся медиках, заразившемся хоккеисте команды Александра Лукашенко Дмитрие Мялешко не было, отмечает "Радио Свобода".

Ситуация в Беларуси

По данным на 22 апреля в Беларуси зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержен диагноз COVID-19, сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава Беларуси.

С начала февраля в Беларуси проведено 114 тыс. 955 тестов на наличие коронавирусной инфекции.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси зафиксировано 58 смертельных исходов. Это - пациенты с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией.