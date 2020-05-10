Коронавирус в Беларуси: на диаграмме в руках Лукашенко — больше 1 тысячи новых случаев COVID-19 в день?

Авторы телеграм-канала "Мифология Беларуси" предположили, что Лукашенко держит в руках данные о распространении COVID-19 в Беларуси. Более тёмный участок — фактические данные. Более светлый — прогноз. Граница между ними — 3 мая, день совещания.

Если это так, то данные, которые предоставляют Лукашенко, расходится со статистикой, которую публикует Министерство здравоохранения. Обратите внимание: участок с 14 по 24 апреля совпадает:

А затем — серьёзное расхождение. Максимальное количество выявленных за день случаев коронавирусной инфекции, о котором сообщает Минздрав — 973, это было 29 апреля. На диаграмме, которую держит Лукашенко, рост более стремительный.

Сравните столбики за 22 апреля и за 29 апреля. По официальной статистике, 22 апреля — 558 выявленных случаев COVID-19, 29 апреля — 973 случая. Но на диаграмме у Лукашенко второй столбик раза в два выше, чем первый. Исходя из этого можно предположить, что де факто в тот день в Беларуси было подтверждено не меньше 1100 случаев COVID-19.

Далее на диаграмме — прогнозная часть. Там обозначены ещё два сравнимых, на 1000+ случаев, возможных всплеска, оба — в первой декаде мая. Судя по документу, последний заметный всплеск COVID-19 чиновники прогнозируют 1 июня. 10 июня заболеваемость должна вернуться к скромным значениям начала апреля.