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3 мая во время совещания во Дворце Независимости (том самом, где прозвучало, что мы не можем отменить ни одного мероприятия, потому что люди подумают, что мы испугались) Александр Лукашенко достал из стопки документов "прогноз", который ему "дали полтора-два месяца тому назад". На диаграмме столбики двух цветов.
Коронавирус в Беларуси: на диаграмме в руках Лукашенко — больше 1 тысячи новых случаев COVID-19 в день?
© Фото - euroradio.fm

Авторы телеграм-канала "Мифология Беларуси" предположили, что Лукашенко держит в руках данные о распространении COVID-19 в Беларуси. Более тёмный участок — фактические данные. Более светлый — прогноз. Граница между ними — 3 мая, день совещания.

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Если это так, то данные, которые предоставляют Лукашенко, расходится со статистикой, которую публикует Министерство здравоохранения. Обратите внимание: участок с 14 по 24 апреля совпадает:

А затем — серьёзное расхождение. Максимальное количество выявленных за день случаев коронавирусной инфекции, о котором сообщает Минздрав — 973, это было 29 апреля. На диаграмме, которую держит Лукашенко, рост более стремительный.

Сравните столбики за 22 апреля и за 29 апреля. По официальной статистике, 22 апреля — 558 выявленных случаев COVID-19, 29 апреля — 973 случая. Но на диаграмме у Лукашенко второй столбик раза в два выше, чем первый. Исходя из этого можно предположить, что де факто в тот день в Беларуси было подтверждено не меньше 1100 случаев COVID-19.

Далее на диаграмме — прогнозная часть. Там обозначены ещё два сравнимых, на 1000+ случаев, возможных всплеска, оба — в первой декаде мая. Судя по документу, последний заметный всплеск COVID-19 чиновники прогнозируют 1 июня. 10 июня заболеваемость должна вернуться к скромным значениям начала апреля.

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