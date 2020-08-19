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Первое заседание Координационного совета по передаче власти в Беларуси состоится 19 августа, сообщает DW. Члены совета отрицают, что создание совета является попыткой захвата власти, в чем их ранее обвинил президент Александр Лукашенко.
Координационный совет в Беларуси: без политической программы и без цели захватить власть
© Scanpix

На первом заседании члены совета выберут президиум из семи человек.

Совет на пресс-конференции представлял Павел Латушко - уволенный накануне директор театра им. Янки Купалы, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак и глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

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Кроме президиума, в совете будут рабочие группы, рассказал Знак. В них может вступить только гражданин Беларуси, проживающий в стране и представляющий группу граждан.

В свою очередь, Колесникова сообщила, что Беларусь готова и хочет строить взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию. По её мнению, напряжение и конфликты в отношениях России и Беларуси свидетельствуют о том, что нынешний президент не справляется с этой задачей.

Издание “Медуза” передает, что Колесникова опровергла утверждения Лукашенко о том, что совет хочет разорвать отношения с Россией. Кроме того, она уточнила, что совет требует новых выборов, а не пересчета голосов, как это ранее утверждал Лукашенко. Знак заявил, что у совета нет политической программы, программы реформ и их целью не является захват власти, а обеспечение трансфера власти.

Ранее Лукашенко заявил, что создание Координационного совета является попыткой захвата власти в стране, а также обвинил оппозицию в попытках разорвать отношения с Россией, ссылаясь на несуществующую политическую программу совета.

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