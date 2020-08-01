На каждых выборах президента в Беларуси — а 9 августа состоятся шестые по счету — в Минске ищут "руку Москвы". Но если раньше эту "руку" пыталась разоблачить оппозиция, утверждавшая, что бесконечное президентство Александра Лукашенко поддерживается Кремлем, то нынче ситуация кардинально изменилась.

"Рукой Москвы" — и с каждым днем все более зловещей — пугает Запад и собственный электорат Александр Лукашенко, решивший продлить свои полномочия на шестой президентский срок.

Белгазпромбанк "разоблачили". А долг за газ растет

Официальный Минск в начале предвыборной кампании заявил, что Москва покушается на белорусскую стабильность и обнаружил "кукловодов в "Газпроме", а может быть, и выше". Заявления прозвучали после того, как руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико решил выдвинуться кандидатом в президенты Беларуси.

Бабарико 18 июня был помещен в СИЗО КГБ; обвинен в уклонении от уплаты налогов, даче взятки (в крупном и особо крупном размере) и отмывании денежных средств. Виктора Бабарико, арестованного вместе с ним сына Эдуарда и студенческую подругу погибшей жены Бабарико Светлану Купрееву правозащитные организации назвали политзаключенными. Арестовано еще около 20 менеджеров банка и работавших с ним компаний.

Белгазпромбанк, почти на 100% принадлежащий российскому "Газпрому" и российскому Газпромбанку, также обвинен в налоговых махинациях и преступной легализации денежных средств.

Между тем долг Беларуси за уже поставленный из России газ вырос с начала конфликта вокруг банка с $165,6 млн в конце мая до $273 млн к концу июня. Россия уже больше года прощать долги не спешит и помощь не обещает.

"Все, что плохо сейчас в белорусской экономике — конечно, Кремль виноват, — иронизирует Ярослав Романчук, руководитель исследовательского центра Мизеса. — Кремль виноват в том, что нет дешевого газа, компенсации нефтяного маневра, виноват в падении экспорта, бюджетном дефиците, стагнации экономики, невыполнении обещаний по заработной плате".

Госдолг Беларуси, по информации минфина, за полугодие вырос на 17,5%, до 52,6 млрд белорусских рублей. Резко вырос дефицит бюджета — превышение расходов над доходами за январь-июнь 2020 года сложилось в сумме 1,8 млрд рублей. Бюджет Беларуси сформирован дефицитным впервые за шесть лет, но планировалось, что за год удастся удержать дефицит на уровне меньше 1 млрд рублей.

У Лукашенко нет денег, чтобы задобрить встревоженный экономическими проблемами электорат, отмечают аналитики в Минске.

"Для того, чтобы обеспечить себе "элегантную победу" на выборах, Лукашенко сейчас приходится ссылаться на внешние силы, от которых нужно защищаться", — говорит Романчук.

Почему врагом стал Кремль?

В конце 2018 года Владимир Путин и Александр Лукашенко серьезно рассорились, убежден Андрей Поротников, руководитель Belarus Security Blog.

Поротников полагает, что терпение президента России лопнуло на саммите в Петербурге, где после публичной пикировки Лукашенко и Путина вокруг цены на поставляемый в Беларусь газ Путин попросил прессу покинуть зал. После разговора без прессы Лукашенко выбежал из зала и первой же группе журналистов сообщил: все вопросы урегулированы, он извинился перед Путиным. Потом белорусский президент начал объяснять, что извинялся не он, а премьер Армении Пашинян; дома, в Минске, рассказал, что все извинялись перед всеми.

"Политика на постсоветском пространстве очень персонифицирована. И отношения между государствами — это не отношения между народами, это отношения между правителями государств, — объясняет Андрей Поротников. — В конце 2018 года у Лукашенко с Путиным произошел фактически личный разрыв. До этого были в принципе неплохие рабочие отношения, и у Лукашенко очень часто получалось продавливать Путина на решение выгодных для Беларуси вопросов. В первую очередь, в области торгово-экономического сотрудничества, политической и финансовой поддержки. С конца 2018 это не получается".

Что дальше? Взгляд из Минска

"Я бы сейчас не обострял ситуацию — убежден, что противоречий между Беларусью и Россией гораздо меньше, чем между странами в Европейском Союзе. Я убежден, что союз с Россией укрепляет суверенитет нашей страны, военную безопасность. Это благо и для Беларуси, и для России", — говорит Олег Гайдукевич, лидер Либерально-демократической партии Беларуси и доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко.

Гайдукевич убежден, что "искрит" в отношениях двух стран временно.

"Убежден, что Беларусь и Россия должны сейчас меньше эмоций проявлять, спойно, вместе решать вопросы, понимая, что на кону — наши взаимоотношения. Я не сторонник резких комментариев. Потому что альтернативы союзу Беларуси и России нет. Да, должен быть равноправный союз, да, Беларусь — суверенное государство. Но мы сумеем все спорные вопросы снять", — уверен он.

По мнению аналитика Ярослава Романчука, Лукашенко рассчитывает продержаться на давно обозначившемся расколе российских элит.

"Как говорится, у Кремля много башен и разных. Если даже Лукашенко в конфликте с Путиным — это не все. Заметьте, как активно Минск работает с Ротенбергами, дает поле для работы этого близкого к Путину человека; никуда не делись связи в ВПК, продолжают работать схемы по санкционке. И сюжет с боевиками Вагнера свидетельствует о том, что в сфере спецопераций Беларусь играет свою роль. Есть энергетические схемы, которые работали 20 лет — в них бенефициарами на 70% были российские олигархи и предприниматели, близкие к Кремлю и российскому бюджету, — объясняет эксперт, называя еще ряд фамилий россиян, заинтересованных в бизнесе по выстроенным с Лукашенко схемам. — Наивно полагать, что Лукашенко так вот беспечен, конфликтуя с Путиным. Он на самом деле просто использует тактику "разделяй и властвуй", в данной ситуации говорит с влиятельными россиянами на понятном им языке: деньги-деньги".

Кремль не будет действовать до выборов и не будет активно реагировать на выпады, которые сейчас звучат из Минска, полагает руководитель Belarus Security Blog Андрей Поротников.

"Экономическая ситуация в стране такова, что ключ от стабильности социальной и экономической находится в России. И в Москве это прекрасно понимают. Я думаю, осенью они проведут серьезный анализ социально-экономической и политической ситуации в Беларуси — это будет ситуация комплексного кризиса. И начнут действовать. Вопрос: как? Понятно, что Беларусь для России — не то, что приоритет приоритетов, но они не хотят получить здесь какие-то неприятные для себя вещи. Так как Лукашенко слабеет и политически, и физически, вопрос транзита власти перенесется в практическую плоскость. И Москва хочет получить в этом вопросе контрольный пакет или золотую акцию. В идеале они, конечно, будут стремиться к тому, чтобы получить определяющее право голоса, но как минимум право вето они хотят иметь", — уверен эксперт.

И замечает напоследок: "Эти выборы для Лукашенко очень тяжелы не только в политическом, но и в физическом плане. Дед сдает. Это видят все. Общественная поддержка Лукашенко стремительно снижается, это уже необратимый процесс. Историческое время его режима закончилось. Он это понимает, он далеко не глуп. Москве только останется настойчиво повторять: дружище, тебе пора уходить".