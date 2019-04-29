Женаруси Александра Лукашенко Николая во время визита политика в Китай. Молодой человек сильно повзрослел, а также сменил прическу. Николай Лукашенко сопровождает своего отца на официальных мероприятиях с юных лет.

Сейчас сыну Лукашенко исполнилось 14, и когда он стоит рядом с отцом, его легко можно спутать с советником или помощником президента. Теперь, после того, как фото повзрослевшего Николая были опубликованы, он наверняка будет числиться первым в списке завидных женихов Беларуси.

«Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?», «Коля, напиши мне, правда, мне почти 15, но любви все возрасты покорны», «Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду», — пишут в социальных сетях пользовательницы. Некоторые также сравнили сына главы белорусского государства с британским принцем Уильямом.

В феврале нынешнего года Николай принял участие в игре команды президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко против команды «Медведи» в тренировочном хоккейном матче, который прошел на ледовой арене «Шайба» в Сочи.

Игра завершилась со счетом 16:1. Встреча продолжалась три периода по 15 минут. Главы государств хорошо взаимодействовали на льду, а несколько шайб были заброшены после комбинаций президентов.

Многие пророчат Николаю Лукашенко политическую карьеру — он посещает форумы, политические встречи президента с детства.

Он увлекается игрой на фортепиано, хоккеем, лыжами биатлоном. Его первый выход в свет состоялся в апреле 2008 года. На тот момент ему было 3 года и 7 месяцев. Вместе с отцом мальчик принял участие в субботнике на стройплощадке «Минск-Арены».

«Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси», — прокомментировал выход сына в свет Лукашенко-старший.

В июле того же года глава государства рассказал о причине, по которой его внебрачный маленький сын постоянно его сопровождает.

«А все банально — сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет — только я», — сказал президент Беларуси.

За плечами Николая множество военных парадов, мероприятий и встреч с главами государств — он принимал участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, экс-президентом США Бараком Обамой и другими первыми лицами государств, передает НСН.

В конце 2016 года в интервью 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину Николай рассказал про школу. По его словам, он «с первого класса» сидит за третьей партой вместе с девочкой Ксюшей. Любимый предмет — география. Он также сообщил, что занят в школьных театральных постановках.

«Я играл роли и звездочета, и помощника Деда Мороза, и Кая. В постановке к празднику, которая сейчас готовится, я буду играть роль льва из мультика «Мадагаскар», — пояснил Николай Лукашенко.

Кроме школы в расписании сына президента уроки фортепиано несколько раза в неделю и хоккейные тренировки.

Занимается с животными — в президентском хозяйстве 10 коз, 7 коров, 47 кроликов разных пород, павлины, лошади, пони и три страуса, передает портал Naviny.

Интересно, что сам Николай Лукашенко не хотел бы стать преемником отца на посту главы государства, передает ФАН.

«Многие люди спрашивают меня об этом. Мне искренне не очень бы хотелось, будет очень тяжелая жизнь, не уверен, что готов», — сказал он.

По словам Николая Лукашенко, он еще не выбрал будущую профессию, однако задумывается о карьере врача или военного.

«Может, стал бы врачом — помогать людям, это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать», — рассказал Коля Лукашенко.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года вне брака. Кто является матерью Николая Лукашенко, доподлинно неизвестно. Сам Александр Лукашенко не назвав имя матери Николая, сообщал, что она работает врачом. По основной версии, проходящей в СМИ, матерью Николая является Ирина Абельская — бывший личный врач президента Беларуси, главный врач Республиканского медицинского центра Управления делами главы государства.

У Николая есть еще два брата: 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий. Старший является помощником президента по вопросам национальной безопасности и членом Совбеза, средний — возглавляет президентский спортивный клуб, сообщает портал Starhit.