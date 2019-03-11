Больше всего по ставшей уже традиции большегрузных автомобилей стоит на белорусско-литовском участке – более 490:

"Каменный Лог" – более 220;

"Привалка" – более 140;

"Котловка" – более 70;

"Бенякони" – более 60.

Свою очередь на выезд в Латвию ожидают более 150 фур:

"Урбаны" – более 80;

"Григоровщина" – более 70.

Очереди имеются и в двух КПП на белорусско-польском участке – более 120 грузовиков:

"Брузги" – более 100;

"Козловичи" – более 20.