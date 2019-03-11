Положение дел с пропуском на территорию стран Евросоюза остается напряженным. По-прежнему в некоторых пунктах пропуска сохраняются огромные очереди.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Больше всего по ставшей уже традиции большегрузных автомобилей стоит на белорусско-литовском участке – более 490:

"Каменный Лог" – более 220;
"Привалка" – более 140;
"Котловка" – более 70;
"Бенякони" – более 60.

Свою очередь на выезд в Латвию ожидают более 150 фур:

"Урбаны" – более 80;
"Григоровщина" – более 70.

Очереди имеются и в двух КПП на белорусско-польском участке – более 120 грузовиков:

"Брузги" – более 100;
"Козловичи" – более 20.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

На белорусско-польской границе загорелась фура

На белорусско-польской границе в погранично-таможенном...

Беларусь среди угроз нацбезопасности Литвы: Минск - зависимый "буфер" и инструмент России (271)

В опубликованном отчёте Департамента государственной...

ВИДЕО: Мигранты из Ирака ночью пытались пересечь белорусско-литовскую границу (13)

В Беларуси на границе с Литвой задержаны нелегальные...

Беларусь

Коллапс продолжается: фуры продолжают стоять в огромных очередях на границе (8)

Положение дел с пропуском на территорию стран...

Пресс-секретарь Лукашенко: диктатура — это наш бренд (23)

Откровения пресс-секретаря президента Беларуси...

Лукашенко рассказал о "несравненной красоте" белорусок (7)

Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днем...

Гражданина Литвы высылают из Беларуси за 29 нарушений ПДД (10)

По национальности Юрий Насачев русский, по паспорту —...

Глава МИД РБ: Беларусь готова к подписанию ключевых документов с ЕС, но там должны немного пошевелиться (6)

Беларусь видит возможность для скорейшего подписания...

TOP новостей

Тысячи людей в центре Вильнюса праздновали День восстановления независимости Литвы (178)

Несколько тысяч человек в понедельник в центре...

Литва празднует годовщину восстановления независимости Дополнено (471)

Литва в понедельник празднует День восстановления...

Литовский журналист: "Не бывает только нашей или только вашей свободы" (45)

11 марта 1990 г. Верховный совет Литвы подписал Акт,...

В Клайпедском университете открывают мемориальную доску лидеру литовских партизан (94)

В Клайпедском университете в понедельник открывается...

В первой половине недели в Литву ненадолго вернётся зимняя погода (2)

В праздничный понедельник в стране будет облачно с...