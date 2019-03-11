Больше всего по ставшей уже традиции большегрузных автомобилей стоит на белорусско-литовском участке – более 490:
"Каменный Лог" – более 220;
"Привалка" – более 140;
"Котловка" – более 70;
"Бенякони" – более 60.
Свою очередь на выезд в Латвию ожидают более 150 фур:
"Урбаны" – более 80;
"Григоровщина" – более 70.
Очереди имеются и в двух КПП на белорусско-польском участке – более 120 грузовиков:
"Брузги" – более 100;
"Козловичи" – более 20.
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