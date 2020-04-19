Количество зараженных коронавирусом в Беларуси Минздрав не называет уже второй день

Граждане Беларуси не имеют информации о распространении эпидемии в стране.
По данным Минздрава на 19 апреля, выздоровели и выписаны 494 (+36) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении находится 3538 (+256 по сравнению с 18.04 – Ред.) человека. Остальные находятся на амбулаторном лечении, либо выписаны после прохождения лечения.
В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов. Умерли 47 (+2 по сравнению с 18.04 – Ред.) человек "с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ. Проведено 98231 (+5522) тестов на коронавирус. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий.
"В целом по стране тенденция прироста случаев COVID-19 остается на прежнем уровне — примерно 500 человек в сутки", - сказал министр здравоохранения Владимир Караник. Исходя из его заявления, общее количество зараженных может быть более 5700.
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