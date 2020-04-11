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Число случаев заражения за минувшие сутки увеличилось еще на 245.
Количество случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 2226
© Itar-Tass / Scanpix

В официальном сообщении Минздрава, говорится, что на 11.04.2020 на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека.

Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.

ru.DELFI.lt
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