Количество случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 2226

В официальном сообщении Минздрава, говорится, что на 11.04.2020 на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека.

Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.