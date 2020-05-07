Количество случаев COVID-19 в Беларуси уже больше 20 тысяч. Прирост за сутки — плюс 913

Выздоровели и выписаны 5067 пациентов (плюс 679 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 229 тыс. 466 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов (плюс четыре за последние сутки).

Анализ данных по инфицированным показывает, что их число заметно возрастает через 5−7 дней после религиозных и массовых мероприятий.

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в эфире телеканала «Беларусь 1» предположила, что «где-то через месяц, возможно даже к концу этого месяца мы все-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваемости — и тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах». Ранее заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия, по его расчетам, пойдет на спад.

Всемирная организация здравоохранения по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ 7−11 апреля рекомендовала властям страны принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.