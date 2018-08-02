В Бресте в преддверии Дня десантников и сил специальных операций, который отмечается 2 августа, на территории Парка культуры и отдыха состоялось торжественное открытие тематического фонаря, сообщают Naviny.by.
Тематический фонарь в Бресте
© Фото mod.mil.by

По информации издания, этот проект был реализован совместно с российскими коллегами.

Арт-объект, автором и создателем которого является Алексей Чумаков, — это отсылка к мультипликационной дилогии "Десантник Степочкин". Это подросток, самовольно призвавшийся в воздушно-десантные войска. В композиции Степочкин накладывает десантнику "фирменную" гречневую кашу ВДВ 4М22. В центре скульптуры — парашют с подвесной системой, пишет "Брестская газета".

На церемонии открытия присутствовали командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, а также ветераны и жители города, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Ко Дню десантника в Бресте открыли тематический фонарь

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