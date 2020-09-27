"Киберпартизаны" взломали сайты белорусских госканалов

В Беларуси хакеры из группировки "Киберпартизаны" вечером в субботу, 26 сентября, взломали сайт Белтелерадиокомпании. Транслировавшееся в этот момент интервью временного министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича на тему роста числа заражений COVID-19 в стране было прервано кадрами, изображавшими, как белорусский ОМОН жестко задерживал протестующих против официальных результатов президентских выборов.

Теми же кадрами было прервано онлайн-вещание государственного телеканала ОНТ (Общенациональное телевидение Беларусии). Позже этот канал отключил онлайн-вещание, как и главный государственный телеканал "Беларусь 1", также подвергшийся атаке, передает корреспондент DW в Минске. Тем временем в Telegram-канале "Киберпартизаны" было опубликовано следующее сообщение: "Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду - ее покажем мы". К моменту публикации материала DW сайт Белтелерадиокомпании продолжал оставаться недоступным.

Что уже взламывали "Киберпартизаны"

Белорусские "Киберпартизаны" ранее уже взламывали сайты управделами президента Беларуси, академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, "Белорусских лотерей", напоминает онлайн-издание Tut.by.

Ранее в YouTube был опубликован ролик под названием "Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа". На видео белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал компьютерную программу, позволяющую по видимой части лица найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Максимов в своем видео призвал силовиков отказаться выполнять приказы по разгону протестующих. К вечеру 26 сентября этот ролик набрал уже около миллиона просмотров.