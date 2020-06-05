Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико рассказал, какой должна быть судьба БелАЭС

АЭС «нам не нужна с точки зрения внутреннего потребления электроэнергии, и, судя по всему, никто у нас рваться покупать ее не собирается — это проблема номер один», сказал претендент на высший государственный пост.

«Вторая проблема — это ее безопасность как внутри страны, так и для ее соседей. И третья сторона: мы должны за нее уже 10 млрд долларов. Уже должны, даже без открытия и закрытия. Эти три проблемы должны быть решены» — подчеркнул Бабарико.

По его мнению, путей решения несколько. «Наверное, оптимальный: формирование международной комиссии, оценивающей варианты для всех более-менее приемлемые. То есть за счет кого мы будем ее закрывать. Если это будет тянуть на себе одна Беларусь, это будет очень проблематично. Отдать 10 млрд долгов нужно. Значит, нужно каким-то образом договариваться о реструктуризации этих долгов, либо о выстраивании схемы, при которой все-таки будет обеспечена безопасная эксплуатация этой станции под контролем международных экспертов. И обратная ситуация — ее закрытие с помощью международного сообщества. Легкого решения этой проблемы нет, но она должна быть решена», — подчеркнул претендент в президенты.

Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется запустить в 2021 году.

По его словам, проблема АЭС — такая же, как и с «дворцами» Лукашенко, «но намного хуже». Относительно Дворца независимости в Минске Бабарико отметил: «Есть очень неприятный пример — это дворец Чаушеску в Румынии, в Бухаресте. Он настолько огромен, и с ним ни черта нельзя сделать, то есть, с одной стороны, его разрушить — это еще огромные деньги, его эксплуатировать — не меньшие деньги. Я не знаю, что можно сделать с таким зданием. Я не знаю, зачем оно нужно. Работать, я считаю, наверное, где-то нужно, но жить я бы хотел у себя в доме. Этот дом намного лучше, чем все резиденции».