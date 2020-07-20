Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза. Эту информацию в понедельник, 20 июля, подтвердила DW сама Тихановская..

По сведениям белорусского онлайн-издания Tut.by, вывезти детей из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Беларуси сайта "Хартия´97" Наталья Радина. "Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали - ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей", - цитирует Радину издание Tut.by

У Светланы Тихановской двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь. По словам Натальи Радиной, оба ребенка сейчас в безопасности, их сопровождает бабушка.

В средине июня, после того, как Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского, зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, в адрес ее и ее детей поступили угрозы. Однако она решила не снимать свою кандидатуру. Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа.