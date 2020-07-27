Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в понедельник, 27 июля, представила свою предвыборную программу. Основной целью она называет проведение "настоящих честных выборов с участием всех альтернативных кандидатов". Выборы 9 августа "невозможно признать свободными и честными", подчеркивается в заявлении Тихановской. Она призывает сограждан не участвовать в досрочном голосовании и стать независимыми наблюдателями на участках.

Кандидат в президенты предлагает ряд мер по созданию условий для нового голосования. В их числе - назначение шести новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, вовлечение представителей всех заинтересованных политических партий в систему избирательных комиссий, появление прозрачных урн и онлайн-трансляции на избирательных участках. Кроме того, доверенные лица кандидатов получат право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке, а досрочное голосование будет возможно лишь в исключительных случаях - для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине.

В случае победы Тихановской на выборах Беларусью на время переходного периода "будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон". Она намерена в течение полугода провести новые президентские выборы, а также референдум с предложением вернуться к изначальной редакции конституции 1994 года.

Многочисленные задержания перед выборами в Беларуси

Кандидатами на высший государственный пост в Беларуси были зарегистрированы пять человек - жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко.

Лукашенко руководит страной с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств. Предшествующие голосованию недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.