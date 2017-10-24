Какие товары покупают белорусы: экономят на мясе и технике

Белорусы стали реже покупать телевизоры и холодильники, но зато чаще приобретают автомобили и строительные материалы. Об этом свидетельствуют данные Белстата по продаже отдельных товаров организациями торговли за 9 месяцев этого года.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились предпочтения белорусов в выборе и покупке товаров.

Закупаются авто, но теряют интерес к телевизорам

За 9 месяцев этого года белорусы купили 18 352 автомобилей. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато телевизоры и холодильники с морозильниками стали реже приобретать — на 15,9% и 13,5% соответственно.

В этом году белорусы купили больше бытовой химии (+10,8%), верхней одежды (+8,6%), нижнего белья (+6,9%), обуви (+8%), фармацевтических товаров (+5,4%), парфюмерии и косметики (+6,4%), строительных материалов (+9,6%).

Мясо покупают реже, а субпродукты — чаще

Расходы на еду также меняются. Так, стали чаще покупать свежие фрукты и орехи (+8,9%), свежие овощи и грибы (+14,7%).

А вот мясо белорусы реже берут (-3,6%). Так, продажи свинины упали на 2,4%, а говядины — на 11,3%. Зато стали чаще покупать как пищевые мясные субпродукты (+5,4%), так и мясные продукты (+1,3%).

Продажи рыбы в целом выросли на 10,5%, но морепродуктов при этом стали покупать на 4,3% меньше.

Белорусы больше берут в магазинах макарон (+2,1%), круп (+4%), яиц (+4,1%).

Меньше покупают плодового вина и водки

Из алкоголя выросли продажи пива (2%), ликера (+4,8%), коньяка (+11,6%). Зато упали продажи плодового вина (-9,3%), водки (-1%). Слабоалкогольных напитков белорусы в этом году купили на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого.

А вот продажи фруктовых и овощных соков упали на 13,9%.

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