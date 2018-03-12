К первому утреннему поезду, который прибывает из приграничного польского города Тересполь, уже несколько лет на железнодорожном вокзале в Бресте особый интерес. Этот поезд встречают таксисты и те из местных жителей, кто посуточно сдает квартиры в аренду. Основными потребителями подобных услуг являются не обычные путешественники, а представители Чечни и других кавказских республик, которые были возвращены польскими пограничниками обратно в Беларусь, поскольку не имели шенгенской визы.

Временное затишье на вокзале

Сейчас число потенциальных беженцев, выезжающих с брестского железнодорожного вокзала в Тересполь, относительно невелико. Еще минувшей осенью в некоторые дни в Польшу с этой целью отправлялись до 300 человек, но лишь единицы смогли подать документы на получение статуса беженца. В начале марта нынешнего года, по сведениям представителей правозащитной миссии Human Constanta, такие попытки предпринимали обычно от семи до двенадцати чеченских семей. Однако опыт прежних лет показывает, что с наступлением теплой погоды поток мигрантов из этого региона в Брест значительно возрастает.

Ожидая поезд из Тересполя, корреспондент DW пообщался с чеченцем, который назвался Русланом. Он ждал свою супругу с тремя детьми, в очередной раз пытавшуюся обосноваться в Польше. "Сначала в течение двух недель ездили всей семьей, но сейчас приходится экономить, поскольку деньги заканчиваются, а надо еще где-то ночевать и чем-то питаться", - рассказывает Руслан.

"Раз войны нет, мы - не беженцы"

Последние дни, по его словам, приходится снимать очень скромную однокомнатную квартиру в Бресте с минимумом удобств. "Если бы речь шла только обо мне, то иногда мог бы переночевать на вокзале, но детям надо выспаться и хоть немного отдохнуть с дороги", - говорит чеченец и признается, что не знает, как продержался бы без средств, которые присылают родственники, уже живущие на Западе, и без помощи благотворительных организаций.

О причинах, побудивших уехать из Чечни, Руслан рассказывает не столь охотно, уточняя, что дело не в преследовании властей, а в общей ситуации беззакония и коррупции, которая сложилась на его родине. "Но поляков эти доводы не волнуют, они говорят, что, раз в Чечне войны нет, то и считаться беженцем у меня нет оснований", - говорит молодой человек.

На этом наш разговор прерывается: Руслан встречает жену с детьми, которые выходят из-за зала, где осуществляется пограничный контроль, и очень просит не фотографировать. Восемнадцатая попытка его супруги получить временное пристанище в Польше оказалась неудачной.

Депортация грозит только нелегалам

Сейчас на железнодорожном вокзале в Бресте чеченские семьи на ночлег практически не остаются. Это подтвердили DW в администрации вокзала, уточнив, что никаких инцидентов в последнее время с выходцами из этого региона не было.

В Брестской пограничной группе также заявили, что нарушения законодательства со стороны уроженцев Чечни происходят нечасто. Последний такой случай имел место в конце февраля нынешнего года, когда двое мужчин были задержаны вблизи границы с Польшей. "В ходе разбирательства выяснилось, что эти граждане России в течение февраля 16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу, после чего решились сделать то же самое незаконным путем", - пояснили в пресс-службе пограничной группы. Теперь нарушителей ожидает суд и вероятная депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.

К первому утреннему поезду, который прибывает из приграничного польского города Тересполь, уже несколько лет на железнодорожном вокзале в Бресте особый интерес. Этот поезд встречают таксисты и те из местных жителей, кто посуточно сдает квартиры в аренду. Основными потребителями подобных услуг являются не обычные путешественники, а представители Чечни и других кавказских республик, которые были возвращены польскими пограничниками обратно в Беларусь, поскольку не имели шенгенской визы.

Временное затишье на вокзале

Сейчас число потенциальных беженцев, выезжающих с брестского железнодорожного вокзала в Тересполь, относительно невелико. Еще минувшей осенью в некоторые дни в Польшу с этой целью отправлялись до 300 человек, но лишь единицы смогли подать документы на получение статуса беженца. В начале марта нынешнего года, по сведениям представителей правозащитной миссии Human Constanta, такие попытки предпринимали обычно от семи до двенадцати чеченских семей. Однако опыт прежних лет показывает, что с наступлением теплой погоды поток мигрантов из этого региона в Брест значительно возрастает.

Ожидая поезд из Тересполя, корреспондент DW пообщался с чеченцем, который назвался Русланом. Он ждал свою супругу с тремя детьми, в очередной раз пытавшуюся обосноваться в Польше. "Сначала в течение двух недель ездили всей семьей, но сейчас приходится экономить, поскольку деньги заканчиваются, а надо еще где-то ночевать и чем-то питаться", - рассказывает Руслан.

"Раз войны нет, мы - не беженцы"

Последние дни, по его словам, приходится снимать очень скромную однокомнатную квартиру в Бресте с минимумом удобств. "Если бы речь шла только обо мне, то иногда мог бы переночевать на вокзале, но детям надо выспаться и хоть немного отдохнуть с дороги", - говорит чеченец и признается, что не знает, как продержался бы без средств, которые присылают родственники, уже живущие на Западе, и без помощи благотворительных организаций.

О причинах, побудивших уехать из Чечни, Руслан рассказывает не столь охотно, уточняя, что дело не в преследовании властей, а в общей ситуации беззакония и коррупции, которая сложилась на его родине. "Но поляков эти доводы не волнуют, они говорят, что, раз в Чечне войны нет, то и считаться беженцем у меня нет оснований", - говорит молодой человек.

На этом наш разговор прерывается: Руслан встречает жену с детьми, которые выходят из-за зала, где осуществляется пограничный контроль, и очень просит не фотографировать. Восемнадцатая попытка его супруги получить временное пристанище в Польше оказалась неудачной.

Депортация грозит только нелегалам

Сейчас на железнодорожном вокзале в Бресте чеченские семьи на ночлег практически не остаются. Это подтвердили DW в администрации вокзала, уточнив, что никаких инцидентов в последнее время с выходцами из этого региона не было.

В Брестской пограничной группе также заявили, что нарушения законодательства со стороны уроженцев Чечни происходят нечасто. Последний такой случай имел место в конце февраля нынешнего года, когда двое мужчин были задержаны вблизи границы с Польшей. "В ходе разбирательства выяснилось, что эти граждане России в течение февраля 16 раз неудачно пытались легально выехать в Польшу, после чего решились сделать то же самое незаконным путем", - пояснили в пресс-службе пограничной группы. Теперь нарушителей ожидает суд и вероятная депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.