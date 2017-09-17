На самом деле массовой аудитории в Беларуси доступны не российские, а гибридные белорусско-российские телеканалы. Это, впрочем, не снимает проблемы воздействия российской пропаганды на массовое сознание белорусов, о чем с тревогой говорят оппозиционные политики и независимые эксперты Беларуси.

Зюганов в плену иллюзии

Председатель ЦК КПРФ и руководитель ее фракции в Государственной думе Геннадий Зюганов на встрече 5 сентября поблагодарил Александра Лукашенко за трансляцию российских каналов в Беларуси: «Я обратил внимание, вы всё показываете. Хоть иногда упрекают, вы абсолютно всё показываете».

БЕЛТА цитирует ответ Лукашенко Зюганова: «Мы ничего не боимся, мы показываем, как живет наш «старший брат», какие идеи разные группы людей и партии проповедуют».

Как видим, белорусский лидер предпочел без пояснений согласиться с мнением председателя ЦК КПРФ, хотя Зюганов вряд ли отдавал себе отчет в том, как на самом деле выглядит ситуация с выходом российских телеканалов на белорусскую аудиторию.

Если включить в Беларуси телевизор, то на экране будут Екатерина Андреева и Елена Малышева, Владимир Соловьев и Артем Шейнин, Иван Ургант и Андрей Малахов, Александр Гордон и Владимир Познер — список популярных российских телеведущих, которых легко увидеть и в Беларуси, можно продолжать.

Однако при этом вместо российского «Первого канала» в Беларуси массовой аудитории предлагают ОНТ, вместо РТР — «РТР-Беларусь», вместо НТВ — «НТВ-Беларусь». И это не просто игра с названиями. Когда в 2014 году Москва перешла на минское время (с осени 2011 года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время, осенью 2014 года Россия сделала так же — и разница в один час между двумя столицами исчезла), все эти якобы российские телеканалы не показали белорусам новогоднее обращение Владимира Путина — они транслировали только аналогичный спич Лукашенко.

Гибридные каналы

На самом деле это не российские, а гибридные белорусско-российские телеканалы. Канал ОНТ, который в свое время создавался под девизом «Не вместо, а вместе», занял кнопку популярного российского ОРТ (теперь — «Первый канал»). На ОНТ используется контент «Первого канала», но как минимум прайм-тайм отводится под собственные передачи. Белтелерадиокомпания опекает «НТВ-Беларусь», белорусский канал СТВ — «РТР-Беларусь».

И дело тут не только в сборе рекламы или том, чтобы просто держать руку на рубильнике и исключать из эфира нежелательный для белорусских властей контент типа разоблачительного в отношении Лукашенко фильма «Крестный батька», который создали в Москве в 2010 году, во время очередного обострения отношений. Хотя, наверное, именно соображение фильтрации контента было первичным, когда Минск брал российские каналы под свой контроль.

Вместе с тем, на «РТР-Беларусь», например, выходит белорусская программа «Картина мира», которую ведет гендиректор СТВ Юрий Козиятко. Эта программа использует стиль оформления РТР и, хоть в титрах написано, что это продукция СТВ, вряд ли массовый зритель обратит внимание на чужеродность белорусской программы на «российском канале». Если телеканалы по-прежнему формируют повестку дня массовой аудитории, то белорусские власти не хотят упускать своей возможности делать это и на кнопке популярных российских каналов.

Впрочем, это не значит, что российские власти теряют возможность формировать картину мира для белорусской аудитории. Минск не вырубает контент российских каналов, кроме тех случаев, когда он содержит прямые выпады против Лукашенко.

Более того, и белорусские телеканалы сами по себе используют российский контент — шоу, сериалы, в которых прямо или косвенно пропагандируются ценности «русского мира».

В интервью ОНТ в 2016 году тогдашний замглавы Администрации президента Беларуси Игорь Бузовский заявил, что белорусские СМИ (вероятно, имелись в виду именно телеканалы) на 65% состоят из российского контента, и подчеркнул: «Это тоже нас не должно не настораживать с точки зрения культуры национальной, в том числе информационной безопасности».

Есть и чисто российский медиапродукт

Для ретрансляции или распространения в Беларуси иностранным СМИ необходимо получить специальное разрешение Министерства информации. Для российской прессы предусмотрена упрощенная процедура, однако почти все российские издания запретительно дороги для белорусов. Иностранные телеканалы доступны либо в кабельных сетях, либо через спутник. Белорусские кабельные операторы предлагают 119 телеканалов, в том числе 60 российских, некоторые интернет-провайдеры начали предлагать развлекательные программы посредством IPTV.

В ряде регионов Беларуси активно предлагают свои услуги российские провайдеры услуг спутникового телевидения, например, «Триколор ТВ». В их наборе нет не только гибридных белорусско-российских каналов, но и всей продукции Белтелерадиокомпании, а ежемесячная плата составляет около 6 долларов, что конкурентно по сравнению с предложениями белорусских кабельных операторов. Пользователь тарелки, как правило, записывается в фиктивные жители российского Смоленска.

Таким образом, на территории Беларуси есть также зрители неразбавленного и не подконтрольного белорусским властям российского телевидения. Сколько их — точно определить трудно, так как при тех же соцопросах вряд ли респондент обращает на разницу между НТВ и «НТВ-Беларусь», например.

Тем не менее, понятно, что подавляющее большинство белорусских телезрителей получают доступ к телевидению через подконтрольные белорусскому государству каналы коммуникации и, если говорить о самом распространенном социальном пакете, то бесплатно смотрят не российские, а именно гибридные белорусско-российские телеканалы.