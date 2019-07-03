В Беларуси отмечают главный государственный праздник — День Независимости. В этом году его мероприятия приурочены к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
© Sputnik / Scanpix

Как отметили в Мингорисполкоме, в столице 3 июля состоится около 80 мероприятий в центре города и районах — в основном в парковых зонах.

В концертных программах примут участие эстрадные и детские творческие коллективы, состоятся спортивные выступления, будут работать выставки изделий народного творчества, организована праздничная торговля. У Дворца спорта установлена сцена, здесь выступят мастера искусств. Запланирована праздничная программа в Верхнем городе.

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Вечером в столице будет включена праздничная иллюминация.

По информации Министерства культуры, с 10 до 11 часов на проспекте Независимости до площади Победы пройдет патриотическое шествие "Беларусь помнит". Колонну возглавит Александр Лукашенко и высшие должностные лица. По окончании шествия будут возложены венки и цветы к памятнику Победы. Глава государства традиционно пообщается с ветеранами войны и дипломатами.

Как в Беларуси будут отмечать День Независимости
© AFP / Scanpix

Военный парад начнется в 21 час около стелы "Минск — город-герой" и продлится примерно час и десять минут. По информации Министерства обороны, парад начнется пролетом 50 единиц боевых самолетов и вертолетов. Затем последует 25 пеших расчетов из 5 тыс. военнослужащих и 26 расчетов военной техники (280 единиц).

До этой недели военизированные "коробки" проводили тренировки по отдельности – теперь оттачивают мастерство вместе. 25 парадных расчетов – это более четырех тысяч человек.

Вызвавшее фурор в прошлом году участие женской "коробки" в нынешнем решили расширить – их будет три. Как всегда пеший парад откроют суворовцы.

Кстати, в этом году девушкам пошьют спецобувь, так как, как показал прошлогодний парад, обычную можно потерять.

Karinis paradas Baltarusijoje
Karinis paradas Baltarusijoje
© AFP/Scanpix

Готовит новую программу и рота почетного караула.

Начало запланировано на девять часов вечера.

В параде примут участие военнослужащие восьми иностранных государств: России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Парад завершится плац-парадом роты почетного караула. Затем будет показан театрализованный эпизод "Беларусь героическая" и состоится традиционная акция "Споем гимн вместе".

По окончании акции будет дан праздничный салют с шести традиционных огневых позиций в Минске: обелиск "Минск — город-герой" (парк Победы), площадка вблизи деревни Новинки, площадка у деревни Зацень, бывший аэропорт Минск-1, пустырь у Чижовского кладбища, военный городок Уручье.

Как в Беларуси будут отмечать День Независимости
© Sputnik / Scanpix

После салюта, с 22.30 до 24.00, около стелы состоится гала-концерт белорусских артистов. В нем в частности примут участие популярные молодежные исполнители — уроженцы Минска Рита Дакота и Тима Белорусских.

В областных центрах салют будет дан в 23 часа.

Следует отметить, что в 1991-1996 годах День Независимости отмечали 27 июля, он был приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение праздновать День Независимости 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, было принято по итогам республиканского референдума 1996 года, проведение которого инициировал Александр Лукашенко.

Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к распаду СССР.

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