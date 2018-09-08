Многие туристы выезжают из Беларуси в соседнюю Россию. Потом они могут выехать из России в другие страны или вернуться домой. Но для Беларуси такие туристы автоматом попадают в списки нарушителей — ведь никак не сообщают властям о том, что покинули страну.
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"Проблема есть, она нам известна. Действительно, если человек выезжает через Россию, он никак не оформляет свой выезд. И для нас он все еще якобы находится на территории Беларуси. Соответственно, через 90 дней такой турист автоматически считается нарушителем режима пребывания, и получает временный отказ на въезд в Беларусь. В настоящее время мы работаем над решением проблемы", — рассказал "Нашей Ниве" пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

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Тем временем израильское издание "Курсор" пишет о "1,5 миллиона человек, которым по указанной причине уже запрещен въезд в Беларусь". Мол, среди них несколько тысяч израильтян. И списки тех, кому запрещен въезд, уже переданы россиянам, соответственно указанным людям будет автоматически запрещен въезд и в Россию.

Правда, в посольстве Израиля сообщили, что им известно лишь о приблизительно ста таких случаях в отношении граждан Израиля.

Точное число тех, кто попал в списки, в белорусском МИД озвучить не смогли. Мол, все вопросы к МВД, а конкретно к Управления по гражданству и миграции.

Но что делать, если иностранец хочет выехать в Россию, а оттуда вернуться домой? Куда обращаться в Беларуси, чтобы подтвердить факт выезда из страны?

В МИД порекомендовали обратиться с этим вопросом в Министерство внутренних дел.

Израильское посольство, в свою очередь, рекомендует своим гражданам перед поездкой в Беларусь или Россию обращаться в МВД Беларуси, чтобы проверить, не попало ли их имя в "черный список".

"Наша Нiва"
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