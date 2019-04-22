Из-за некачественной российской нефти вышло из строя оборудование на Мозырском НПЗ

Предварительное комиссионное обследование с участием представителей концерна "Белнефтехим", ГНУ "ФТИ НАН Беларуси", Белорусской торгово-промышленной палаты, Мозырского отдела ГОУ Госпромнадзора и ОАО "Мозырский НПЗ" установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.
По словам гендиректора Мозырского НПЗ Виталия Павлова, в этой ситуации специалисты предприятия действовали быстро и четко. На заводе был организован усиленный контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.
Несмотря на возникающие проблемы, связанные с коррозионным износом оборудования, "Мозырский НПЗ" по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, в полном ассортименте, заверили на предприятии.
Министерство энергетики России признает факт снижения качества нефти по трубопроводу "Дружба", заявляя, что ухудшение качества нефти "носит технический характер". В ведомстве подчеркнули, что проблема "не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнерами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективу".
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