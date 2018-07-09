Партия современных постеров, фото разных размеров и мебели следовала через белорусско-латвийскую границу из Литвы.
В ходе проведения проверки сотрудники таможни установили, что кроме заявленных в сопроводительных документах товаров в грузовом отсеке дополнительно ввозятся картины, объемные инсталляции из картона и фанеры, а также потолочные металлические световые приборы. 54 незаконно перемещаемых предмета были размещены в грузовом отсеке среди иного товара, затрудняющего их обнаружение.
Общая стоимость незадекларированных предметов искусства составила более 73 тысяч рублей.
Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Нарушителю грозит штраф до 30 базовых величин с конфискацией скрытого от таможенного органа товара или без конфискации по решению суда.
Из Литвы в Беларусь через Латвию пытались незаконно ввезти предметы искусства на 31,5 тыс. евро
Витебские таможенники пресекли попытку перемещения...
В Минске показали украинский фильм "Киборги". Зал приветствовал финал овацией (92)
6 июля в рамках Дней украинской культуры в Беларуси и...
Беларусь показывает военным стран НАТО новые образцы вооружения (2)
В соответствии с положениями Венского документа 2011...
Посол Беларуси в РФ: тема по российской базе не актуализировалась
Тема создания на территории Беларуси российской...
Почему трагедию "белорусского Освенцима" так долго замалчивали? (21)
Перед официальным открытием мемориала "Тростенец" с...
TOP новостей
Странное решение Вильнюса беспокоит родителей: детей раньше времени отправляют в школу (14)
Решение вильнюсского горсовета раньше начинать...
В этом году из Литвы уехали более 20 000, а приехали 19 000 человек (4)
В первом полугодии этого года иммиграция в Литву...
Цены на палангском рынке: кое-что дешевле, чем в магазинах (1)
Дождливый период завершился, поэтому ожил рынок в...
После посещения санатория женщина пришла в ужас: массажист перешел все границы (30)
Читательница портала DELFI, которая с детьми и подругой...
Каким в Литве будет налог на автомобили (37)
О том, какой налог на автомобили будет введен в Литве ,...