Из Беларуси стало сложнее попасть в Литву

В ближайшие дни попасть в Литву из Беларуси станет несколько сложнее. Это связано с дорожным ремонтом, который проводится в самом популярном пункте пропуска "Каменный Лог".
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как стало известно Naviny.by, с сегодняшнего дня и по восьмое июня включительно будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

В этой связи, предупреждают в Гродненской региональной таможне, "движение транспортных средств, следующих как на въезд, так и на выезд, будет затруднено".

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