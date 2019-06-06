Из Беларуси стало сложнее попасть в Литву

Как стало известно Naviny.by, с сегодняшнего дня и по восьмое июня включительно будет проводиться ремонт дорожного покрытия.
В этой связи, предупреждают в Гродненской региональной таможне, "движение транспортных средств, следующих как на въезд, так и на выезд, будет затруднено".
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