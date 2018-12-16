На повестке дня стоял вопрос "что делать?" в условиях давления с российской стороны.

"Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — сообщил первый источник.

"Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами", — также сообщили нам.

"Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем", — говорят сотрудники государственных структур.