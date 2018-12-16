Два не связанных между собой источника сообщили "Нашей Ниве", что несколько дней назад Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников.
"Zapad-2017"
© AP / Scanpix

На повестке дня стоял вопрос "что делать?" в условиях давления с российской стороны.

"Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — сообщил первый источник.

"Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами", — также сообщили нам.

"Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем", — говорят сотрудники государственных структур.

"Наша Нiва"
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