На повестке дня стоял вопрос "что делать?" в условиях давления с российской стороны.
"Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — сообщил первый источник.
"Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами", — также сообщили нам.
"Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем", — говорят сотрудники государственных структур.
Источники: Было закрытое совещание у Лукашенко. "До конца стоять за независимость. Все поддержали это" (89)
Два не связанных между собой источника сообщили "Нашей...
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