Источник: причина остановки БелАЭС - взрывы трансформаторов напряжения

— Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для изменения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло, аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени, — написал источник.

По его информации, к производителю трансформаторов будут гарантийные претензии. Но в ближайшее время станция энергию вырабатывать не будет. Эксперты говорят, что на безопасность реактора с точки зрения утечки радиации такой инцидент влияния не оказывает.

В конце дня в Минэнерго сообщили, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап «Энергетический пуск». «Данный этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении».

— В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую субботу Александр Лукашенко открыл БелАЭС в Островце, дав разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт в соответствии с этапной программой. «Исторический момент: страна становится ядерной державой», — заявил он.

То есть в субботу реактор первого энергоблока работал на мощности 40%. В соответствии с программами испытаний мощность энергоблока должна поэтапно повышаться до проектной — 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн кВт·ч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн м куб. природного газа на сумму около 1 млн долларов, сообщалось в субботу.

Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт·ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долларов. Срок эксплуатации станции — 60 лет с возможностью продления до 100 лет. Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них — специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.