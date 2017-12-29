Исследование: удобные цели для пропаганды Кремля в Беларуси - армия, пенсионеры и безработные

Исследование было частью регионального исследовательского проекта «Оценка уязвимости и устойчивости к российской дезинформационной войне: практический обзор и качественная оценка критической инфраструктуры».

Участники проекта ставили своей целью улучшить устойчивость стран Центральной и Восточной Европы к иностранной дезинформации через подготовку систематических страновых исследований и разработку сравнительной оценки национальной готовности к противодействию дезинформирующим компаниям. Для этого используется индекс устойчивости к дезинформации (Disinformation Resilience Index).

По словам одного из основателей и научного сотрудника EAST Андрея Елисеева, этот индекс — способ упростить сложные феномены устойчивости и чувствительности, а также способ делать сравнения между странами.

Индекс устойчивости к дезинформации состоит из трех подиндексов. Первый замеряет податливость населения к воздействию прокремлевских медиа, второй — системную подготовленность к противодействию дезинформации, третий — уязвимость к цифровым информационным атакам.

По каждому из параметров Беларусь получила наивысшие (4,1, 3,8, 3,9 соответственно), а значит худшие, чем у стран Балтии, оценки. Индекс выводился по результатам опроса экспертов.

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На почве русификации

Высокие показатели уязвимости белорусской аудитории перед кремлевской пропагандой исследователи объясняют рядом факторов, среди которых не последнюю роль играет языковой.

Как отмечают в EAST, русский язык доминирует в Беларуси в результате политики русификации, которая проводилась в советское время и была продолжена белорусским руководством после референдума 1995 года, закрепившего за русским языком статус государственного наравне с белорусским. В результате де-факто русский язык практически полностью вытеснил белорусский из публичной сферы. И не только публичной. При переписи населения в 2009 году более 70% белорусов заявили, что разговаривают дома на русском.

Исследователи ссылаются на результаты социологического опроса, проведенного в 2015 году компанией SATIO, в соответствии с которыми более 57% белорусов выступают за использование в СМИ исключительно русского языка, а доля граждан, которые хотят получать информацию исключительно на белорусском, составляет лишь 4%.

«В силу доминирования в Беларуси русского языка российские медиапродукты пользуются среди белорусов чрезвычайной популярностью», — отмечают в EAST.

По мнению экспертов, культурное влияние России в Беларуси усилено религиозным фактором — принадлежностью большинства верующих к Белорусскому экзархату Русской православной церкви, популярностью концепции «триединого русского народа», а также риторикой белорусского правящего режима, которая на протяжении многих лет восхваляла советское прошлое, идеи «славянского братства» и противостояла «тлетворному влиянию Запада».

Слабые звенья

Проект исследовал среди прочего особенно уязвимые для пропаганды слои населения.

«Нарративы, распространяемые подконтрольными Кремлю СМИ, в большей степени влияют на людей, которые а) культурно предрасположены к их восприятию, б) активно потребляют российские медиапродукты, в) не верят в то, что их экономическое положение может быть улучшено собственными усилиями, и связывают надежды на положительные перемены с Россией», — отмечают авторы исследования.

Первая группа, которая, по их мнению, особенно подвержена российской проправительственной пропаганде, — белорусская армия и внутренние войска.

«По своей организации, идеологии и культуре белорусская армия остается продолжением советских вооруженных сил. Офицеры белорусской армии зачастую ностальгируют по Советскому Союзу, где военные занимали более привилегированное положение. Идеология белорусской армии во многом все еще зиждется на идее, что россияне и белорусы являются одним народом», — сказано в исследовании.

Вторая группа, наиболее уязвимая для кремлевской пропаганды, — пенсионеры, которые по ряду опросов являются основными потребителями российского телеконтекста. Многие из них находятся в тяжелом материальном положении и с любовью вспоминают «золотые деньки» молодости, что приводит к ностальгии по советскому прошлому.

Исследователи приводят мнение директора Белорусской аналитической мастерской (BAW, Варшава) профессора Андрея Вардомацкого, который утверждает, что белорусы преклонного возраста откликаются на идеи, распространяемые прокремлевскими СМИ, не из-за манипуляций, к которым прибегают российские медиа, — эти люди искренне разделяют такие идеи, и эта информация соответствует их убеждениям и страхам.

В качестве третьей уязвимой группы исследователи назвали людей, которые в результате экономического кризиса утратили стабильный доход или работу.

«Это мелкие предприниматели, сотрудники находящихся на грани банкротства государственных предприятий, а также люди, уволенные с госпредприятий и из органов госуправления. Многие из входящих в эту группу граждан проживают в областных центрах. Некоторые из тех, кто не может трудоустроиться, возлагают на Россию надежды на улучшение своего положения», — сказано в документе.

Отдельно отмечается высокая восприимчивость к пропаганде среди белорусской молодежи.

«Молодые люди в целом демонстрируют худшие, по сравнению с людьми среднего возраста, навыки критического мышления. При этом образование зачастую не оказывает существенного влияния на мировоззрение молодых людей», — считают в EAST.

Что делать?

Большинство опрошенных EAST экспертов считают, что белорусские власти осознают исходящую от России информационную угрозу. Несмотря на это, они воздерживаются от тотальной цензуры российских СМИ.

В Минске занимаются мониторингом и эпизодически устраняют лишь те российские медиапродукты, которые открыто критикуют действия белорусских властей. В то же время Минск позволяет российским СМИ беспрепятственно распространять их культурные продукты и представлять кремлевскую точку зрения на международные события.

В отчете исследовательского центра анонимно цитируется мнение одного из опрошенных экспертов, обеспокоенного потенциалом сайта Sputnik.by: «Сегодня «Спутник» работает как новостное агентство. Белорусские власти приглашают его журналистов на официальные мероприятия. В то же самое время они не приглашают, например, белорусское независимое агентство БелаПАН. Иногда «Спутник» является единственным источником официальной информации! Их журналисты посещают большее количество официальных мероприятий, чем БелТА. У меня складывается впечатление, что некоторые государственные учреждения предоставляют «Спутнику» более эксклюзивную информацию, чем любому белорусскому СМИ».

Исследователи EAST цитируют ряд положений из исследования «Модернизация медийного законодательства Республики Беларусь в сфере защиты национального информационного пространства», проведенного группой независимых экспертов в 2015-2016 годах в рамках проекта «Рефорум», но вместе с тем предлагают белорусским властям, журналистскому сообществу и международным организациям ряд собственных рекомендаций.

Как объяснил на презентации исследования в Минске представитель EAST Александр Папко, он и его коллеги постарались предложить приемлемые для правящего режима рекомендации, которые не будут угрожать основам политической стабильности в стране, но могут снизить ее уязвимость от российской пропаганды.

В частности, EAST рекомендует белорусским властям способствовать большему разнообразию доступных для населения страны источников медиаконтента, уйти от доминирования российского контента в государственных СМИ.

Также исследователи предлагают популяризировать белорусскую национальную идентичность и культуру, «которые служат своеобразным щитом в отношении неоднозначного зарубежного контента», поддерживать регулярный подлинный диалог с журналистским сообществом по вопросу информационной безопасности, либерализовать медиарынок с целью создания более привлекательных условий для частных инвесторов, развивать медиаграмотность населения.