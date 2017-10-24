Nielsen сообщает, что исследование проводилось во втором квартале 2017 года, в нем участвовало более 30 тысяч онлайн-потребителей по всему миру. На основании исследования рассчитан индекс потребительского доверия Nielsen (The Nielsen Consumer Confidence and Spending Intentions Survey), который складывается из трех индикаторов: восприятие потребителями перспектив на рынке труда, оценка собственного финансового положения и готовность тратить деньги, пишет БелаПАН.

Как отмечает Nielsen, во втором квартале этого года глобальный индекс потребительского доверия вырос по сравнению с четвертым кварталом 2016-го.

«Во втором квартале 2017 года 61% потребителей в мире оценивали свое финансовое положение как «хорошее» или «отличное», в четвертом квартале 2016 года таковых было 58%. На 3 процентных пункта стало больше оптимистично настроенных в отношении перспектив на рынке труда: с 50% до 53%. Готовность тратить деньги возросла немного: с 46% до 47% во втором квартале 2017 года», — говорится в сообщении компании.

В Беларуси же наблюдается обратная динамика. «Индекс потребительского доверия Nielsen в Беларуси во втором квартале 2017 года составил 53 пункта, в то время как на протяжении второго-четвертого кварталов 2016 года он держался на уровне 55. При этом Беларусь переместилась на второе место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире, принимавших участие в исследовании. Ниже уровень потребительского доверия только в Греции — 52 пункта», — сообщает Nielsen.

Согласно оценкам маркетинговой компании, основным источником беспокойств для жителей Беларуси стал рост цен на продукты питания (29%). По поводу национальной экономики волновались 27% потребителей, 25% — переживали из-за удорожания коммунальных платежей, 24% — из-за сохранности рабочих мест.

«Число белорусов, которые считают, что экономика страны переживает кризис, не изменилось — их доля составляет 92%, как и в четвертом квартале 2016 года. При этом число белорусов, имеющих в своем распоряжении свободные денежные средства, возросло на 3 процентных пункта по сравнению с третьим кварталом 2016 года и составило 78%», — констатирует Nielsen.

Опрос населения Беларуси, проведенный международной маркетинговой компанией, показал, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года во втором квартале нынешнего белорусы были склонны меньше экономить на новой одежде и развлечениях вне дома. В то же время при выборе товаров они переключались на более дешевые бренды.