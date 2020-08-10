Информация о гибели одного из участников акции протеста не подтвердилась

Евгений Заичкин пострадал на митинге в Минске в ночь на 10 августа. Фотография молодого человека разошлась по сети, стала причиной сообщений о его гибели. Эта информация оказалась ложной, и опроверг ее сам Заичкин.
Правозащитники утверждали, что молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, в результате наезда на него спецтехники на проспекте Победителей.
Также, по сведениям правозащитного центра "Весна" , в минских больницах находятся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.
МВД Беларуси пока не подтверждает факт гибели человека.
"Погибших нет", — заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
В Минздраве информацию о погибшем тоже назвали фейком.
Во время протестных акций в день выборов президента милиция задержала не менее 140 человек, сообщили также правозащитники из центра "Весна".
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