Инфографика: тренд на лаконичность и как менялись новогодние поздравления Лукашенко

Его обращение было самым коротким за последние 5 лет — 540 слов.

"Идти шагом сегодня, равносильно остановке", - охарактеризовал он особенность нынешнего времени. В поздравлении он упомянул о решительных мерах по улучшению ситуации в белорусской экономике и отметил, что "сейчас нам надо превзойти самих себя".

За 24 года поздравлений президент говорил короче только один раз: 483 слова в поздравлении с Новым, 2013 годом. Портал TUT.by опубликовал инфографику новогодних выступлений главы Беларуси за годы его президентства.