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После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются стихийные акции протеста и столкновения с силовиками. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. В стране фактически блокируется Интернет. По официальным данным, один человек погиб.
Хроника протеста в Беларуси: силовики нападают на журналистов, за двое суток — около 5000 задержанных
© Reuters / Scanpix

В десятую городскую клиническую больницу Минска, по информации российского интернет-портала "Медиазона", только за сегодняшний вечер и ночь поступили семь раненых. "В основном, переломы ребер, химические ожоги глаз, порезы осколками, одного парня сразу подали в операционную с огнестрельным", — сообщает источник "Медиазоны".

Около миллиона долларов достигла сумма сбора пожертвований в поддержку репрессированных во время протестов в Беларуси, сообщает наш корреспондент в Минске. Сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад, тогда предполагалось, что деньги должны были пойти на оплату штрафов для задержанных во время уличных пикетов. О том, что собран миллион, написал на своей странице в Facebook координатор инициативы Алексей Леончик.

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Около 03.00 в Минске на пересечении улиц Одинцова и Тимошенко милиционеры усадили двух пойманных молодых людей на остановку общественного транспорта, а затем стали в них стрелять, сообщает Telegram-канал "Типичная Беларусь". В канале опубликовано видео очевидцев инцидента. В другом видео, снятом из машины, видно, как силовики, стоя в центре улицы, стреляют вверх, в сторону окон жилых домов.

В 02.25 в Минске возле ТЦ "Рига" для разгона протестующих власти применил водомет. Видео это инцидента публикует канал Tut.by. Люди в Минске из окон домов кричат силовикам "позор" и "фашисты", сообщается, что как минимум в одном случае силовики в ответ стреляли по окнам.

В центре Жлобина активисты в ночь на среду подняли на флагшток бело-красно-белый флаг, считающийся символом оппозиции Лукашенко. Фотографию публикуют Telegram-канал Мая краіна Беларусь.

В Гродно бронированный джип белорусских силовиков врезался в легковой автомобиль, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". При столкновении была ранена пятилетняя девочка. Очевидцы видели разбитую машину и женщину в крови с ребенком на руках. Сообщается, что они доставлены в больницу, а отец ребенка задержан.
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь в своем Telegram-канале обратился к белорусским силовикам. "После того, что произошло за последние дни, перспектива вашего главного начальника — ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран. Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?", — написал он. Дудь призвал прекратить акции насилия над безоружными. "Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола", — заявил журналист.

В западно-белорусском городе Лида протестующие закидывали камнями милицейские машины, сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Есть сообщения о столкновениях и задержаниях в Гродно и Жабинке, где сгорела милицейская машина.

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Deutsche Welle
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