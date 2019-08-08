Хозяин Бакинского саммита ждет присоединения друга из Минска

Как известно, в Баку 21−26 октября 2019 года состоится саммит глав государств Движения неприсоединения, на котором Азербайджан примет 3- летнее председательство от Венесуэлы, президента которой сегодня на Западе и многих других странах таковым не признают. Тем не менее, "жезл" председателя ДН президент Мадуро должен передать в Баку президенту Алиеву. И тут можно отметить, что на недавней министерской встрече стран-членов ДН в Каракасе, Беларусь представлял лишь постоянный представитель в ООН, что вызвало заметный пессимизм насчет будущего ДН среди многих участников и у ряда экспертов. Стали говорить даже о потере должного интереса Минска к этой организации.
Появится ли в Баку дуэт на международной арене?
Правда, есть определенные сомнения, что белорусскую делегацию на этот раз будет возглавлять не глава государства, а кто-то иной. Его азербайджанский коллега может не понять отсутствия, неприсоединения к другим гостям своего друга из Минска. Ведь в Баку не скрывают, какое большое значение придается председательству Азербайджана.
"Приоритетами Азербайджана в период председательства в Движении будут: усиление роли организации, усиление взаимоотношений с ООН", - сообщил глава МИД Азербайджана. И, как представляется, после того, как из ДН исчезли "буйные" лидеры Фидель, Чавес, Ахмадинеджад, усилить сегодня роль этой организации может белорусско-азербайджанский дуэт. По крайней мере, такие соображения высказываются среди некоторых организаторов саммита.
Надо полагать, со своими прогнозами, комментариями выступит, например и один из экс-глав МИД Беларуси, спикер разных "диалогов" профессор Антонович. В свое время, когда у Беларуси оказались "в стопоре", по известным причинам, отношения с Западом, профессор выдвинул тезис: " мы идем туда, где реагируют на наши пульсации". И молодой президент тогда прислушался. А Беларусь оказалась единственной в Европе в этом реликтовом Движении неприсоединения, будучи по совместительству в военно-политическом союзе ОДКБ и в более тесном с самой Россией. Насколько известно, тогда это вызвало неоднозначную реакцию в Москве, но обошлось и почти забылось.
Туркменский нейтралитет на белорусский лад
Правда, много лет спустя, белорусский руководитель снова напомнил о своем нейтралитете, будучи с визитом в Туркменистане. Он назвал абсолютный нейтралитет этой страны близким к своему пониманию нейтралитета, что вызвало очередной прилив размышлизмов у разного рода мозговедов, апологетов так называемого "союзного нейтралитета". Что это в реальности, видимо, они и сами не знают.
Прозвучат ли в Баку отголоски экспертных "памятных записок" о таком белорусском нейтралитете, неизвестно. Но судя по всему, подготовительная работа кипит. Похоже, хозяин Бакинского саммита Движения неприсоединения ждет своего друга из Минска.
А официальной информации о формате белорусской делегации, конкретных сроках вылета и пребывания на предстоящем Бакинском саммите пока нет. Как и данных, кто все же, на этот раз, из МИДовских чиновников будет сопровождать главу делегации, призванного стать генератором исторического оптимизма на фоне турбулентного Запада. Для Беларуси, да и других членов ДН, эта организация остается служить удобным форматом изложения своих позиций и интересов. Интересно, что нынешний саммит ДН пройдет между другими в ОДКБ и накануне юбилейного Лондонского саммита НАТО. А там не за горами и саммит "союзного государства" по углублению интеграции РФ с белорусским членом ДН.
Хозяин Бакинского саммита ждет присоединения друга из Минска
Нынешней осенью предстоит целая серия саммитов разных...
Лукашенко включил в безвизовую зону ещё пять районов Гродненской области
Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для...
В Швеции жестоко убили 16-летнего сына белорусского журналиста (4)
Трагедия произошла в минувшую пятницу, второго августа,...
Выборы президента Беларуси хотят провести в день рождения Лукашенко (1)
Очередные выборы президента Беларуси, вероятнее...
Лукашенко расширил безвизовую территорию в Гродненской и Брестской областях
Президент подписал указ о расширении территорий для...
TOP новостей
За продуктами - в Польшу: странно слышать, что туда ездят только несостоятельные люди (43)
Люди, которые еще верят в миф, что в Польшу за покупками...
Почему растет поток туристов из Литвы: "Приехать в Грузию один раз – не значит ничего" Специально для DELFI (135)
Туристической отрасли Грузии этим летом, после...
Новейшие рейтинги политиков Литвы: Грибаускайте забыта, рейтинг Науседы растет (7)
После инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы...
До марта 20 000 жителей Литвы должны подключиться к центральной канализации, в противном случае ждут штрафы (9)
В агломерациях (населенных пунктах и городах, в...
Правительство Литвы хотело бы построить министерский городок у сейма (2)
Правительство Литвы вынашивает планы строительства...