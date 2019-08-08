Хозяин Бакинского саммита ждет присоединения друга из Минска

Как известно, в Баку 21−26 октября 2019 года состоится саммит глав государств Движения неприсоединения, на котором Азербайджан примет 3- летнее председательство от Венесуэлы, президента которой сегодня на Западе и многих других странах таковым не признают. Тем не менее, "жезл" председателя ДН президент Мадуро должен передать в Баку президенту Алиеву. И тут можно отметить, что на недавней министерской встрече стран-членов ДН в Каракасе, Беларусь представлял лишь постоянный представитель в ООН, что вызвало заметный пессимизм насчет будущего ДН среди многих участников и у ряда экспертов. Стали говорить даже о потере должного интереса Минска к этой организации.

Появится ли в Баку дуэт на международной арене?

Правда, есть определенные сомнения, что белорусскую делегацию на этот раз будет возглавлять не глава государства, а кто-то иной. Его азербайджанский коллега может не понять отсутствия, неприсоединения к другим гостям своего друга из Минска. Ведь в Баку не скрывают, какое большое значение придается председательству Азербайджана.

"Приоритетами Азербайджана в период председательства в Движении будут: усиление роли организации, усиление взаимоотношений с ООН", - сообщил глава МИД Азербайджана. И, как представляется, после того, как из ДН исчезли "буйные" лидеры Фидель, Чавес, Ахмадинеджад, усилить сегодня роль этой организации может белорусско-азербайджанский дуэт. По крайней мере, такие соображения высказываются среди некоторых организаторов саммита.

Надо полагать, со своими прогнозами, комментариями выступит, например и один из экс-глав МИД Беларуси, спикер разных "диалогов" профессор Антонович. В свое время, когда у Беларуси оказались "в стопоре", по известным причинам, отношения с Западом, профессор выдвинул тезис: " мы идем туда, где реагируют на наши пульсации". И молодой президент тогда прислушался. А Беларусь оказалась единственной в Европе в этом реликтовом Движении неприсоединения, будучи по совместительству в военно-политическом союзе ОДКБ и в более тесном с самой Россией. Насколько известно, тогда это вызвало неоднозначную реакцию в Москве, но обошлось и почти забылось.

Туркменский нейтралитет на белорусский лад

Правда, много лет спустя, белорусский руководитель снова напомнил о своем нейтралитете, будучи с визитом в Туркменистане. Он назвал абсолютный нейтралитет этой страны близким к своему пониманию нейтралитета, что вызвало очередной прилив размышлизмов у разного рода мозговедов, апологетов так называемого "союзного нейтралитета". Что это в реальности, видимо, они и сами не знают.

Прозвучат ли в Баку отголоски экспертных "памятных записок" о таком белорусском нейтралитете, неизвестно. Но судя по всему, подготовительная работа кипит. Похоже, хозяин Бакинского саммита Движения неприсоединения ждет своего друга из Минска.

А официальной информации о формате белорусской делегации, конкретных сроках вылета и пребывания на предстоящем Бакинском саммите пока нет. Как и данных, кто все же, на этот раз, из МИДовских чиновников будет сопровождать главу делегации, призванного стать генератором исторического оптимизма на фоне турбулентного Запада. Для Беларуси, да и других членов ДН, эта организация остается служить удобным форматом изложения своих позиций и интересов. Интересно, что нынешний саммит ДН пройдет между другими в ОДКБ и накануне юбилейного Лондонского саммита НАТО. А там не за горами и саммит "союзного государства" по углублению интеграции РФ с белорусским членом ДН.