"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там", - заявил президент Республики Беларусь.

Напомним, коронавирус в Беларуси диагностирован уже у 69 человек. Вместе с тем, по официальной статистике Министерства здравоохранения страны, по состоянию на 9 утра 20 марта из больниц были выписаны 15 пациентов, выздоровевших от инфекции. Сейчас продолжают лечение 54 человека. О смертельных случаях от COVID-19 в республике не сообщается.

Видео с заявлением Лукашенко появилось в телеграм-канале Пул N3 и собрало более 200 000 просмотров.