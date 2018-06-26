"В Гродненской области ввели понятие достаточности книг и заявили, что у них библиотеках книг достаточно. Но ведь это переводы книг Алексиевич, которых раньше не было! А это значит, что достаточность книг Алексиевич в Гродненской области — ноль?" — недоумевает банкир.
Бабарико призвал библиотеки Гродненщины в частном порядке обращаться в областное представительство Белгазпромбанка за книгами нобелевского лауреата.
Всего банк планировал передать в библиотеки страны три тысячи комплектов пятитомника Светланы Алексиевич, изданного по-белорусски.
Сбор денег на издание происходил с помощью краудфандинга, в котором решил поучаствовать и Белгазпромбанк. Сегодня в минском культурном пространстве "OK'16" участники краудфандинг-кампании получают изданные книги.
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