Гродненская область отказалась от бесплатной передачи пятитомника произведений нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Об этом рассказал председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Svetlana Aleksijevič
© AFP/Scanpix

"В Гродненской области ввели понятие достаточности книг и заявили, что у них библиотеках книг достаточно. Но ведь это переводы книг Алексиевич, которых раньше не было! А это значит, что достаточность книг Алексиевич в Гродненской области — ноль?" — недоумевает банкир.

Бабарико призвал библиотеки Гродненщины в частном порядке обращаться в областное представительство Белгазпромбанка за книгами нобелевского лауреата.

Всего банк планировал передать в библиотеки страны три тысячи комплектов пятитомника Светланы Алексиевич, изданного по-белорусски.

Сбор денег на издание происходил с помощью краудфандинга, в котором решил поучаствовать и Белгазпромбанк. Сегодня в минском культурном пространстве "OK'16" участники краудфандинг-кампании получают изданные книги.

Еврорадио
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