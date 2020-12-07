Гражданка Швейцарии, которая сорвала балаклаву с омоновца, получила два с половиной года колонии

— Я живу в европейской демократической стране, где демократические принципы и свободы являются необходимым условием правления на всех уровнях и параллелях власти. Где право свободы слова и мирных собраний определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину — Беларусь будущего, свободную Беларусь, — сказала обвиняемая.

Судья Сергей Шатило постановил удовлетворить гражданский иск сотрудника ОМОН Сергея Кончика и выплатить ему компенсацию в виде 1000 рублей. Наталью Херше судья признал виновной по ч. 2. ст. 363 Уголовного кодекса (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Такое же наказание ранее запросил для нее прокурор.

Судья также постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был изъят у Натальи.

После объявления приговора родственники стали кричать «Позор!». Брат Натальи сообщил, что адвокат будет обжаловать приговор.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, который присутствовал на суде, сообщил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать поддержку, насколько это возможно. Он уже навещал Наталью три раза в СИЗО. Защищать ее будут и дальше как гражданку Швейцарии, которой она является.

— Мы сожалеем о данном решении суда, — сказал посол.

«Стащила балаклаву, тем самым испортила форменное обмундирование»

Наталью задержали 19 сентября около 17 часов в рамках административного нарушения статьи 23.34 КоАП. При задержании, по данным протокола, Наталья не подчинилась требованию сотрудников пройти в спецавтотранспорт, пыталась скрыться, а когда ее действия были пресечены сотрудником ОМОНа Кончиком, она умышленно оказала сопротивление с насилием: вырывалась и упиралась, схватила Кончика за лицо и поцарапала, стащила балаклаву, тем самым испортила форменное обмундирование (порвала балаклаву) и нанесла телесные травмы. Женщина свою вину не признала в том, что участвовала в несанкционированном митинге и что нанесла телесные повреждения. По ее словам, она признает, что участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву.

Потерпевший Кончик написал исковое заявление на Наталью Херше. В качестве суммы компенсации морального вреда он указал 100 рублей. Но в зале судебного заседания он отметил, что хотел бы повысить компенсацию до 1000 рублей, а в случае положительного исхода он пожертвует эти деньги в РНПЦ детской онкологии.