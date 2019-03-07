Гражданина Литвы высылают из Беларуси за 29 нарушений ПДД

"Сын для меня, по сути, главный якорь в Беларуси"

На вопрос, какую страну считать родной, Юрию Насачеву ответить трудно. Родился он в Азербайджане, куда по распределению попала его мама. Там он вырос, окончил университет, отслужил в армии и заработал свои первые деньги.

— После армии я работал инженером на ювелирном заводе. Не скажу, что в то время в Азербайджане к русским относились плохо, но построить карьеру было трудно: на руководящих должностях доминировали национальные кадры. Поэтому я принял решение поехать в Литву, куда до этого переехали моя сестра и ее муж — физик-атомщик.

Существенная часть взрослой жизни Юрия прошла в городе Висагинас, куда он переехал в 1983 году. Сперва устроился работать на Игналинскую атомную станцию. Затем, рассказывает, он начал строить карьеру по комсомольской линии, которая привела его на службу в правоохранительные органы. Там же, в Висагинасе, у Юрия появилась первая семья — супруга и дочка. После распада СССР Насачев принял литовское гражданство.

— Система начала меняться, авторитет милиции упал, платить стали мало. Плюс к тому в Литве ввели институт литовского языка. Чтобы работать в уголовном розыске дальше, нужно было в совершенстве изучить язык. Я не был уверен, что у меня получится.

Из Литвы в Беларусь Юрий Насачев переехал в начале 2000-х. Окончательно осел в стране в 2006 году, когда женился второй раз — на белоруске Елене. В браке у них родилось двое детей: дочь Наташа и сын Женя, сейчас им 11 и 9 лет.

Здесь же он основал компанию, генеральным директором которой стал в 2007 году. СООО "Точлит" занимается поставкой оборудования и комплектующих для промышленных и энергетических предприятий Беларуси и России.

Юрий демонстрирует нам контракты, на которые у него заключены договоры с белорусскими и российскими предприятиями. Суммы — от 65 тысяч белорусских рублей до 1 миллиона 168 тысяч.

Первое разрешение на постоянное проживание сроком на два с половиной года Юрий получил в 2007 году, после того как заключил официальный брак. Говорит, что спокойно жил, работал и зарабатывал.

— По закону, — уточняет.

Спустя несколько лет, по выражению самого Насачева, его брак "начало лихорадить". После развода дети остались жить с бывшей супругой. Юрий виделся с ними дважды в месяц и платил алименты.

— Однажды, в апреле 2017 года, когда я забирал Женю на выходные, бывшая супруга отдала мне его вещи. Сказала, что сын хочет жить только со мной. Я забрал его к себе. В августе того же года состоялся суд, он официально определил место жительства сына со мной. С Натусей мы по-прежнему видимся дважды в месяц, а с Жекой живем: я его отвожу и забираю из школы, готовлю завтраки, обеды и ужины. Мы вместе учим уроки, ездим на тренировки по плаванию, футболу и занятия вокалом. Сын для меня, по сути, теперь главный якорь в Беларуси.

Причина — восемь нарушений ПДД за 2018-й, семь из них — превышение скорости

14 февраля 2019 года у Насачева заканчивался срок действия вида на жительства.

— Как законопослушный человек я заранее пришел в отдел по гражданству и миграции Советского района. Оплатил госпошлину, подготовил документы. И вдруг мне сообщают, что мое разрешение на проживание в Беларуси будет аннулировано.

Процедура аннулирования, согласно документам, была начата 28 декабря 2018 года. Уведомление об этом Юрий получил 2 января.

— Сразу же обратился в отдел по гражданству и миграции, чтобы выяснить, почему и за что меня могут депортировать из Беларуси.

Причина, по которой запустился процесс лишения вида на жительство, — неоднократное нарушение правил дорожного движения. Сперва Юрий считал, что его высылают за восемь нарушений ПДД в 2018 году. Семь из них — это превышения скорости, за которые Насачева привлекали к административной ответственности. Еще одно — разворот в неположенном месте. Но позже выяснилось: за два года у него "набежало" 29 административных правонарушений "против безопасности движения и эксплуатации транспорта".

— Да, виноват, я превышал скорость. Но все штрафы я своевременно оплачивал. Даже подумать не мог, что за это меня депортируют из страны.

При этом в разговоре выясняется: в 2014 году в отношении Юрия Насачева уже начиналась подобная процедура. Причина все та же: превышение скорости, которое установили камеры фотофиксации.

— Я никогда не хулиганил и не дебоширил. Моя беда — скорость. Конечно, я понимаю, что нарушал скоростной режим, и это очень плохо. Но в основном это связано с тем, что я воспитываю сына один, веду очень напряженный образ жизни и у меня огромный дефицит времени, хочется везде успеть. Хотя это не оправдание.

Желая избежать депортации, рассказывает Юрий, он начал собирать документы, чтобы доказать: его высылка из страны нецелесообразна.

— Я предоставил свои характеристики, трудовой контракт, к которым приложил последние заключенные договоры на поставку сложного технологического оборудования. Также указал, что в моей компании работает шесть человек, средняя зарплата сотрудников — 1208 рублей. Мы платим в бюджет страны немалые налоги. Предмет нашей работы достаточно серьезный. И суммы — соответствующие. Также здесь находится моя недвижимость: квартиры и офис, недавно начал строить небольшой дом в Тарасово. Да и мне уже 60 лет. Тут, в Беларуси, у меня все: дети, друзья, бизнес. В таком возрасте я вряд ли найду себе в Литве работу. А мне нужно дальше растить сына: ему ведь только 9 лет.

По словам Насачева, жизнь в Беларуси его устраивает. Белорусское гражданство он не получал всего лишь по одной причине: "Литовский паспорт для меня и моих детей открывает больше границ".

— Но мне нравится жить в Беларуси. Единственное, что меня не устраивает в стране, — это сфера обслуживания.

Несмотря на объяснения и доводы Насачева, которые он предоставил в отдел по гражданству и миграции, 29 января Советское РУВД Минска вынесло решение: аннулировать разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. На то, чтобы покинуть территорию страны, ему дали месяц — до 28 февраля. 27-го Юрий Насачев подал жалобу и пока остается в стране.

— У меня нет на руках вида на жительство, а без него я не могу ни получить алименты на Женю, ни закрыть банковские счета, ни расторгнуть договор с мобильным оператором, ни переоформить недвижимость.

По большому счету, я, наверное, могу уехать и управлять бизнесом на расстоянии. Но как с сыном? Он отказывается жить с мамой. Выдернуть его посреди учебного года и увезти в другую страну, где у меня нет ничего и никого? Тоже плохой вариант. Я изучал, как эта процедура выглядит в Чехии. Оттуда тебя депортируют только в том случае, если ты два раза набьешь кому-нибудь морду. Если же ты прожил в стране более пяти лет и зарекомендовал себя положительным человеком, к тебе применяются более мягкие правила.

Сейчас, по идее, меня могут лишить водительского удостоверения, я должен уволиться, чтобы получить разрешение на работу как иностранец. Когда высылают человека, у которого в Беларуси нет ничего, возможно, со всем этим проще.

Читал, что недавно два человека, узнав о депортации, покончили с собой. Я, конечно, ничего такого делать не собираюсь. Просто понимаю людей, которым приходится уезжать в никуда. Если из-за закона люди лишают себя жизни, наверное, или с законом что-то не так, или его применяют неправильно, не учитывают последствия для человеческой судьбы.

В законе идет речь о пяти и более административных правонарушениях, из-за которых может быть аннулировано разрешение на проживание. Но, к сожалению, законодатель не определил, из-за каких именно.

Я изучал этот вопрос, и в данном случае, считаю, возникает правовой пробел. Фотофиксация превышения скорости не имеет признака повторности для нарушителей любого статуса. То есть гражданин Беларуси за месяц может превысить 12 раз, что зафиксирует камера, и, кроме штрафа, ему за это ничего не будет. Но почему-то к иностранцам с видом на жительство это правило применяется иначе. Если бы после двух нарушений меня лишили прав, я бы не совершил еще 27. Кстати, тоже вопрос. Почему, если в 2017-м я 21 раз превысил скорость, процедуру не запустили годом раньше?

В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД города Минска комментировать ситуацию Насачева отказались. TUT.BY направил официальный запрос ГУВД Мингорисполкома и попросил ответить на вопросы.