В частности, в прямом эфире, на этапе рассказа о Статуте ВКЛ, прозвучало: "[…] уже потом Статут перевели на литовский, русский, польский. Даже когда белорусские земли были захвачены Российской империей, Статут продолжал действовать еще полвека, пока не был отменен", — рассказал ведущий Дмитрий Семченко.
Ранее для обозначения событий времен упадка Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского чаще использовался термин "разделили", который, в свою очередь, пришел на смену пропагандистскому имперскому термину "воссоединились".
На этом ведущий не остановился и лирично упомянул БНР.
"[…] a в 1918-м белорусы вновь объявили свой главный документ — временную Конституцию Белорусской Народной Республики, но она не продержалась и года — пришли большевики… [трагическим голосом] с новым уставом.
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