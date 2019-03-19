В мини-фильме второго белорусского национального телеканала ОНТ "Конституция Беларуси: кем, когда и при каких обстоятельствах создавалась" государственные журналисты позволили себе формулировки, которые еще пару лет назад не имели бы шансов попасть в эфир.
LDK Statutas
© wikipedia nuotr.

В частности, в прямом эфире, на этапе рассказа о Статуте ВКЛ, прозвучало: "[…] уже потом Статут перевели на литовский, русский, польский. Даже когда белорусские земли были захвачены Российской империей, Статут продолжал действовать еще полвека, пока не был отменен", — рассказал ведущий Дмитрий Семченко.

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Ранее для обозначения событий времен упадка Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского чаще использовался термин "разделили", который, в свою очередь, пришел на смену пропагандистскому имперскому термину "воссоединились".

На этом ведущий не остановился и лирично упомянул БНР.

"[…] a в 1918-м белорусы вновь объявили свой главный документ — временную Конституцию Белорусской Народной Республики, но она не продержалась и года — пришли большевики… [трагическим голосом] с новым уставом.

"Наша Нiва"
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