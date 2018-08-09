Главреда БелаПАН Ирину Левшину задержал СК

Пропала связь с главным редактором информационной компании БелаПАН Ириной Левшиной.
Ирина Левшина

Утром 9 августа Левшина не появилась на работе, ее мобильный телефон отключен.

Позже Кабакович в Facebook подтвердил, что по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации задержана главный редактор ЗАО «БелаПАН» Ирина Левшина. С ней проводятся следственные действия.

В квартире Левшиной в рамках "дела БелТА" утром 9 августа был проведен обыск. Вскрыт системный блок ее компьютера.

7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова и четыре сотрудника TUT.BY.

БелаПАН
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