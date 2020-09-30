Главный редактор TUT.BY Марина Золотова рассказала, как изменение статуса информационного портала отразится на работе журналистов.

"Что касается нас, то власти решили не ограничивать доступ к ресурсу, а ограничить доступ журналистов к возможности получать информацию, по сути, то же самое наблюдалось и в ситуации с лишением аккредитации иностранных журналистов.

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В начале 2019 года мы выбрали юридический статус работы как сетевое СМИ, потому что он предполагал возможность работать во время протестов, получать доступ к государственным органам", - сказал она на пресс-конференции в офисе БАЖ.

М. Золотова также отметила, что 18 лет портал работал без статуса СМИ и на деятельности это никак не сказывалось.

"Более 18 лет мы работали без статуса СМИ, и это не особо мешало, если абстрагироваться от условий работы в стране. Но мы понимаем, что в этом году, во время и после избирательной кампании, важно, в каких условиях вы работаете во время протестов. Теперь наших журналистов силовики могут воспринимать как митингующих и, соответственно, — суды, аресты и так далее.

Мы не будем рисковать и отправлять "в поле" журналистов без статуса журналиста. Хотя мы знаем, что это не помогает. 1 сентября были задержаны Надя Калинина и Леша Судник. Их судили совершенно цинично и приговорили к трем суткам ареста. И мы обрадовались, когда их выпустили, хотя это было абсурдно и унизительно.

С начала сентября журналистов регулярно задерживают. Теперь для журналистов TUT.BY работать "в поле" будет более рискованно", - добавила она.

Марина Золотова сообщила, что решение будет обжаловано в суде.

"Я не могу назвать это иначе, как зачисткой информационного поля. Мы должны понимать, что доступ к информационному ресурсу может быть ограничен", — добавила Золотова.